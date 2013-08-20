上海泛鑫实际控制人被捕 保监会全面风险排查后或出规整顿

路透北京8月20日 - 新华网周一晚间引述公安部通告称，外逃涉嫌经济犯罪的上海泛鑫保险代理有限公司实际控制人陈怡在斐济已被成功抓捕，并于昨晚押解回国。

上海证券报周二报导称，上海泛鑫实际控制人跑路事件，在一定程度上暴露出目前部分保险中介机构的内控漏洞及存在已久的行业顽疾。据知情人士透露，保监机构正在对保险专业中介业务进行全面风险排查，预计于8月底结束；监管部门或将据此出台相关规则，对中介业务进行大规模、大范围的整顿清理。

此次风险排查的业务范围为：2010年1月1日以来，各人身险公司通过保险专业中介机构销售的保险期限超过一年的个人人身险业务。风险排查的保单范围不仅包括通知下发之日保险合同有效的保单，还包括保险合同效力中止或效力终止的保单。

针对“上海滩最大保险代理公司美女高管卷5亿巨款潜逃"的传闻，周日中广网援引上海保监局称，近期在检查中发现上海泛鑫保险代理有限公司擅自销售自制的固定收益理财协议。上海市公安机关已立案侦查。

资料显示，与泛鑫保险代理公司建立合作关系的包括海康人寿、幸福人寿、光大永明人寿、阳光人寿、昆仑健康保险等多家寿险公司。（完）

(发稿 曹巍浩; 审校 林高丽)

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