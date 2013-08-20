上海泛鑫实际控制人被捕 保监会全面风险排查后或出规整顿

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透北京8月20日 - 新华网周一晚间引述公安部通告称，外逃涉嫌经济犯罪的上海泛鑫保险代理有限公司实际控制人陈怡在斐济已被成功抓捕，并于昨晚押解回国。
上海证券报周二报导称，上海泛鑫实际控制人跑路事件，在一定程度上暴露出目前部分保险中介机构的内控漏洞及存在已久的行业顽疾。据知情人士透露，保监机构正在对保险专业中介业务进行全面风险排查，预计于8月底结束；监管部门或将据此出台相关规则，对中介业务进行大规模、大范围的整顿清理。
此次风险排查的业务范围为：2010年1月1日以来，各人身险公司通过保险专业中介机构销售的保险期限超过一年的个人人身险业务。风险排查的保单范围不仅包括通知下发之日保险合同有效的保单，还包括保险合同效力中止或效力终止的保单。
针对“上海滩最大保险代理公司美女高管卷5亿巨款潜逃"的传闻，周日中广网援引上海保监局称，近期在检查中发现上海泛鑫保险代理有限公司擅自销售自制的固定收益理财协议。上海市公安机关已立案侦查。
资料显示，与泛鑫保险代理公司建立合作关系的包括海康人寿、幸福人寿、光大永明人寿、阳光人寿、昆仑健康保险等多家寿险公司。（完）
(发稿 曹巍浩; 审校 林高丽)
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路透4月7日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国电商巨头阿里巴巴可能将50亿美元的五年期到期一次性偿还贷款的筹资金额提高，此前有13家银行核贷。
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。