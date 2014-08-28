中国1-7月工业企业利润增速续升 石油加工及电子行业领先（更新版）

路透北京8月28日 - 中国“稳增长”政策略见成效。国家统计局数据显示，中国1-7月工业企业利润同比增速达11.7%，增速创年内新高，但7月当月增速为13.5%，这一增速仍比6月份回落4.4个百分点。

中国国家统计局工业司何平解释称，从7月份当月情况看，受主营业务收入小幅回落、部分行业利润增长放缓等影响，当月利润增速与6月份相比，出现一定程度回落，但仍为今年各月第二高点，表明7月份工业利润仍呈现良好增长态势。

在何平看来，1-7月份工业利润保持平稳较快增长的主要原因，包括国家一系列“稳增长”政策的实施，企业销售保持稳定增长；成本费用上升势头有所抑制；新增利润依赖于少数行业的现象有所缓解。

“主要原材料等上游产品价格持续回落，为中下游企业创造了盈利空间。”何平亦提到。

数据显示，1-7月份，规模以上工业企业主营业务收入同比增长8.8%，增速比上半年提高0.2个百分点。而每百元主营业务收入中的成本为86.01元，同比增加0.22元，比上半年少增加0.14元。每百元主营业务收入中的期间费用合计为7.14元，为今年以来最低水平。

数据还显示，1-7月份，汽车制造业、电力热力生产和供应业等新增利润较多的前5个行业新增利润合计占全部规模以上工业企业新增利润的比重为62.5%，比上半年下降4.2个百分点。同时，利润下降最多的煤炭开采和洗选业对全部企业利润增长的负拉动作用也比上半年有所减弱。

“1-7月份，在41个工业大类行业中，34个行业利润总额同比增长，3个行业持平，4个行业下降。”统计局新闻稿称。

其中，1-7月的主要行业利润增长情况，石油加工、炼焦和核燃料加工业增长1倍，汽车制造业增长26.7%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长28.3%，电力、热力生产和供应业增长22.6%，煤炭开采和洗选业下降43.9%。

中国国家统计局周四公布，1-7月份，全国规模以上工业企业实现利润总额33,491.6亿元人民币，同比增长11.7%，增速比1-6月份提高0.3个百分点。7月份，规模以上工业企业实现利润总额4,823.3亿元，同比增长13.5%，增速比6月份回落4.4个百分点。

其中，1-7月份，在规模以上工业企业中，国有及国有控股企业实现利润总额同比增长6.3%；集体企业实现利润总额增长2.6%；股份制企业实现利润总额增长10.6%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额增长16.1%；私营企业实现利润总额增长13.4%。

以下为全国规模以上工业企业利润同比增速一览：(%)

月度 14年1 1-6月 1-5月 1-4月 1-3月 1-2月 13年1- 1-11月 1-10月 1-9月 1-8月 1-7月

-7月 12月

百分 11.7 11.4 9.8 10.0 10.1 9.4 12.2 13.2 13.7 13.5 12.8 11.1

比

(完)

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(发稿 李文科; 审校 黄凯)

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