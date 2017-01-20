中国将设立国家级无形资产交易平台 开展中国制造2025城市试点--国务院

路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。

中国政府网刊登的“关于创新管理优化服务培育壮大经济发展新动能加快新旧动能接续转换的意见”并称，将深入实施“中国制造2025”，开展“中国制造2025”城市（群）试点示范；并构建以智能制造为重点的新型制造体系。

“在经济发展新动能加快壮大的同时，技术创新供给不足、制度创新供给不够等制约因素凸显，特别是一些经济领域管理规则已经不适应新的发展趋势，迫切需要加快制度创新步伐。”意见称。

目标是构建形成适应新产业新业态发展规律、满足新动能集聚需要的政策法规和制度环境；以分享经济、信息经济、生物经济、绿色经济、创意经济、智能制造经济为阶段性重点的新兴经济业态逐步成为新的增长引擎。

意见指出，将充分发挥政府各类创业投资引导基金和产业投资基金作用，对符合投向的新兴经济领域创新型企业给予支持；加大多层次资本市场对新兴经济企业股权、债权融资的支持力度。

同时，编制重点技术改造升级项目导向计划，引导社会资金、资源等要素投向，采取产业投资基金等多种方式支持企业技术改造。

建立有利于提升创业创新效率的科研管理、资产管理和破产清算等制度体系；研究建立有利于国有企业、国有资本从事创业投资的容错机制，出台激励国有企业加大研发投入力度、参与国家重大科技项目的措施办法。

完善以负面清单为主的产业准入制度。对未纳入负面清单管理的行业、领域、业务等，各类市场主体皆可依法平等进入；针对新技术、新产业、新业态、新模式，本着降低创业门槛的原则，不急于纳入负面清单管理；进一步放开增值电信业务和基础电信运营领域准入。

此外，建立适应互联网条件下金融创新发展的金融监管机制；放宽新兴经济领域政策限制；优化多层次资本市场发行上市及挂牌条件。（完）

参看详情，请点击中国政府网网站here