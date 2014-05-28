英特尔将与中国瑞芯微电子共同生产平板电脑芯片

路透旧金山5月27日 - 英特尔(INTC.O)周二表示，已与中国手机芯片生产企业瑞芯微电子达成协议，为使用谷歌(GOOGL.O)安卓系统(Android)的低价平板电脑生产芯片。

英特尔与专注于低端移动设备的这家芯片生产企业联手；后者生产的芯片通常不到100美元，在中国和其他快速发展的市场非常受欢迎。这对英特尔来说是迈出的重大一步，该公司一直努力在智能手机和平板电脑方面获得动力。

瑞芯微电子有能力快速推出低价手机芯片，并且与专注于快速发展的本地消费市场的中国生产业者关系密切，英特尔都可以加以利用。

“他们绝对带给我们速度、执行力和扩张能力，”英特尔执行长克兰尼克(Brian Krzanich)在电话会议上称，“他们还给我们带来我们自身不具备的合作关系和伙伴。”

由于在北美高端移动设备销售渐失动力，制造企业不断将注意力转到为中国消费者设计的低端平板电脑和智能手机。

英特尔称根据协议，瑞芯微电子和该公司将使用英特尔的产品结构和品牌，合作生产四核移动芯片。

虽然英特尔在开发笔记本电脑与台式电脑处理器方面比较擅长，但在设计“系统芯片(SoC)”方面经验不足。SoC集成了调制解调器、wifi和内存(记忆体)的功能于一身。

位于中国福州的瑞芯微电子等移动芯片生产商主要从事智能手机和平板电脑SoC的生产。此类芯片中通常包含与英特尔技术形成竞争的ARM处理器。

克兰尼克表示，与瑞芯微电子达成的这项协议不包括两家公司之间进行的一笔投资。

英特尔称，合作生产的芯片将可连接3G网络，并将于2015年上半年上市。

英特尔股价周二收高1.6%报26.71美元，较声明公布前的水平变动不大。(完)

(编译 于春红/徐文焰；审校 张荻)

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