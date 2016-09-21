约旦央行等四家境外央行类机构进入中国银行间外汇市场

路透北京9月21日 - 中国外汇交易中心周三称，四家境外央行类机构进入中国银行间外汇市场，包括约旦中央银行、巴基斯坦国家银行、阿拉伯货币基金组织和伊拉克中央银行。这四家机构均于今日获批成为中国银行间外汇市场会员，但各家可参与交易的权限有所不同。

中国货币网刊登的通知显示，约旦中央银行可从事即期及远期交易；巴基斯坦国家银行和阿拉伯货币基金组织可从事即期、远期、掉期及货币掉期交易；伊拉克中央银行可从事即期交易。

据外汇交易中心此前公告，截止2016年8月22日，共有六批23家境外央行类机构已在中国外汇交易中心完成备案，进入银行间外汇市场。境外央行类会员已覆盖五大洲，其中亚洲地区11家、北美洲6家、欧洲3家、非洲2家及澳洲1家。

中国央行去年11月表示，首批境外央行类机构在中国外汇交易中心完成备案，正式进入中国银行间外汇市场，这有利于稳步推动中国外汇市场对外开放。（完）

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