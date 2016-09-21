约旦央行等四家境外央行类机构进入中国银行间外汇市场

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京9月21日 - 中国外汇交易中心周三称，四家境外央行类机构进入中国银行间外汇市场，包括约旦中央银行、巴基斯坦国家银行、阿拉伯货币基金组织和伊拉克中央银行。这四家机构均于今日获批成为中国银行间外汇市场会员，但各家可参与交易的权限有所不同。
中国货币网刊登的通知显示，约旦中央银行可从事即期及远期交易；巴基斯坦国家银行和阿拉伯货币基金组织可从事即期、远期、掉期及货币掉期交易；伊拉克中央银行可从事即期交易。
据外汇交易中心此前公告，截止2016年8月22日，共有六批23家境外央行类机构已在中国外汇交易中心完成备案，进入银行间外汇市场。境外央行类会员已覆盖五大洲，其中亚洲地区11家、北美洲6家、欧洲3家、非洲2家及澳洲1家。
中国央行去年11月表示，首批境外央行类机构在中国外汇交易中心完成备案，正式进入中国银行间外汇市场，这有利于稳步推动中国外汇市场对外开放。（完）
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(发稿 孙琦子; 审校 张喜良)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。