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中国财经 | 2014年 1月 3日 星期五 09:18 BJT

去年中国银行间交易百强机构出炉 国开行拔头筹

路透上海1月3日 -中国外汇交易中心周四发布2013年银行间本币市场交易100强，国家开发银行拔得头筹，光大银行(601818.SS)(6818.HK)和中国银行(601988.SS)(3988.HK)紧随其后。

排在第4-10位的分别是工商银行(601398.SS)(1398.HK)、浦发银行(600000.SS)、农业银行(601288.SS)(1288.HK)、建设银行(601939.SS)(0939.HK)、广发银行、邮储银行和上海银行。

上述排名是根据对各交易成员在信用拆借、质押式回购、买断式回购、现券买卖、资产支持证券、债券借贷、债券远期、利率互换、远期利率协议和信用风险缓释凭证市场交易量的年度统计。(完)

参看详情，请点选中国货币网 here

(发稿 边竞; 审校 张喜良)

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