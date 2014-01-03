去年中国银行间交易百强机构出炉 国开行拔头筹

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透上海1月3日 -中国外汇交易中心周四发布2013年银行间本币市场交易100强，国家开发银行拔得头筹，光大银行(601818.SS)(6818.HK)和中国银行(601988.SS)(3988.HK)紧随其后。
排在第4-10位的分别是工商银行(601398.SS)(1398.HK)、浦发银行(600000.SS)、农业银行(601288.SS)(1288.HK)、建设银行(601939.SS)(0939.HK)、广发银行、邮储银行和上海银行。
上述排名是根据对各交易成员在信用拆借、质押式回购、买断式回购、现券买卖、资产支持证券、债券借贷、债券远期、利率互换、远期利率协议和信用风险缓释凭证市场交易量的年度统计。(完)
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(发稿 边竞; 审校 张喜良)
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路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。