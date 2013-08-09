独家：中国将在银行间市场推出信贷流转平台以盘活存量（更新版）

* 银监会将在银行间市场推出贷款批量转让系统

* 新系统将在中债登登记和交割

* 正在着手研究相关制度与方式--银监会官方回复

* 此前央行主导推出的信贷转让系统交易量一直十分清淡

* 资产的非标准化是束缚信贷资产转让市场的主要原因

(新增第四段银监会官方回应)

路透北京8月9日 - 中国盘活信贷存量即将祭出一把利器，三位了解情况的消息人士周五表示，中国银监会将在银行间市场推出贷款批量转让系统。业内人士认为，此利器能否物尽其用，关键还在于转让的贷款能否成为标准化的产品。

一位接近监管层的消息人士表示，这个系统被称为“信贷流转平台”，已于上周做过几单交易演示，还要经过银监会牵头的讨论和征求意见之后，才能正式上线。该系统将在中债登登记和交割。

“资产的非标准化是一直束缚信贷资产转让市场的主要原因。对于资产的风险如何评估呢？债券是可以有评级的，而贷款是没有评级的，这就造成了定价的困难。”一家股份制商业银行的同业业务资深人士说。

周五下午路透收到银监会的官方回复称，银监会按照“有序推进市场化改革、优化资源配置，盘活货币信贷存量，更有力支持实体经济转型升级”的相关会议精神，正在着手研究相关制度与方式。

中信证券银行业分析师王一峰认为，开放做大同业资产转让市场，令同业间能有一个资产的合理调剂，这固然应该是未来的发展方向，“但这里面有一个很大的问题，就是信息不对称特别强。这些是你的客户不是我的客户，转过来我们要重新做授信重新做审批，整个重做一套。如果不是标准化产品，这个转让市场就很难做大。”

实际上，2010年银行间市场曾经推出过由央行主导开发的贷款转让系统。有了解情况的人士表示，当年开市的时候，只有两笔交易，此后该系统的交易量一直十分清淡。

一位来自银行的消息人士表示，银监会为推出这个系统已准备多时，此前已去各大行摸底了贷款转让的情况。

“中债登的系统将可以支持ABS（资产证券化）也可以支持贷款转让，两个品种现在都在弄。”另一位了解技术情况的消息人士称。

国务院近日公布的《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》（被业界称为“金十条”）要求，扩大商业银行不良贷款自主处置权力，支持银行开展不良贷款转让。扩大银行不良贷款自主核销权。

在相对发达的金融市场中，贷款的二级市场为金融机构去杠杆发挥着重要作用。根据路透基点的统计，2012年末亚太地区二级贷款录得强劲增速，因银行忙于整理其资产负债表。2012年二级贷款交易量几乎较2011年的约1,000宗翻了一番。（完）

(发稿 谢衡/张胜男/赵红梅; 审校 屈桂娟/杨淑祯)

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