中国减息速度不宜过快 看好A股表现--德盛安联

路透香港11月24日 - 德盛安联资产管理周一称，中国减息速度不宜过快，否则会对经济带来负面影响；虽然不少环球资金仍然看淡A股，不过该行认为A股具备上升条件。

中国减息刺激A股今天进一步走高，主要指数沪综指.SSEC和沪深300.CSI300由年初至今分别累计涨19.7%及10.9%，反超前环球主要股市。

德盛安联亚太区股票首席投资总监陈致强在记者会上称，中国减息可以防止经济放缓速度过快，避免经济硬着陆以及降低实际利率，预期中国2015年仍有减息机会，但是减息速度不宜太快，因为近年套利资金大举流入中国，息口急降会导致资金流走，对人民币以及经济均会产生负面影响。

“美元走强，如果日圆持续贬值，对包括人民币在内的亚洲货币都有影响，这亦是明年市场主要风险。”他说。

中国减息对息口敏感度高的券商、房地产、保险等股份带来即时提振作用，至于A股后市走势，德盛安联依然看好。

陈致强称，不少环球基金仍然看淡A股，因担心经济增速减慢以及房地产市场带来的硬着陆风险等等，但该行认为A股有具上升条件，因为股市向好政府才能进行更多私有化，而企业自由现金流出现改善以及减息令流动性改善，这些因素都利好股市表现。

“这个升浪未必与盈利有直接关系，关键是资金对股市是否有信心，中国经济能否软着陆。”他说。

德盛安联为安联集团(ALVG.DE)旗下的资产管理分支﹐截至2014年9月底止其为世界各地个人、家族及机构客户管理资产逾3,860亿欧元。（完）

(记者 雷美珍；审校 黄凯)

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