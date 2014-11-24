中国意外减息刺激内房股 惟反弹力度料未如此前周期--投行

中国个别保险机构激进经营难免“翻车” 应回归主业种好“责任田”--新华
路透北京4月14日 - 对于近年来中国保险行业出现的非理性举牌、激进经营等问题，新华社周五刊文称，个别保险机构片面追求规模和利润，严重影响保险业长期健康发展；保险业应回归保险保障主业，种好自己的“责任田”，在行业发展和防范风险之间找到平衡点。
路透香港11月24日 - 中国上周末意外减息，激励香港上市内地房地产股板块周一明显走高，蓝筹股如中国海外(0688.HK)、华润置地(1109.HK)早盘收高约一成。市场预期银根进一步松动将有利内房板块，以下为部份投行/券商的观点：
**瑞信**
在预期资金进一步放松下，料内房板块将会反弹。然而，假如该些高风险系数股份急升逾15%至回到7月底的近期高位时，建议投资者换马至其他质素较佳的股份。
这是由于房屋销售表现与货币供应关系较大，而非利率。从过去的证明显示，货币供应推动住房销售，从而带动股价。不过，住房销售自去年11月起开始放慢，所以未来数月的销售按年比或会回升。
中国央行这次不对称减息，意味着新造按揭及对开发商的新贷款利率或未有降低。不过，现时主要以本地贷款为主的开发商应受惠。该行预期广州富力地产(2777.HK)及融创中国(1918.HK)短期升势可期，但力度未必太强。
另一方面，虽然进一步减息及降底存款准备金率变得更有可能发生，但货币供应不大可能恢复到如2009年和2013年的水平，因此预期明年房地产市场表现平淡，而有能力去库存的大型开发商如万科(2202.HK)(000002.SZ)和世茂房地产(0813.HK)是较佳选择。
**麦格理**
预期房地产市场复苏仍将继续分化，部份一、二线城市表现会较三、四线为佳，而货源较优质及执行力较佳的开发商表现将会跑赢市场。
主要开发商将继续把投资比重自三、四线城市转移至一、二线城市。总体来说，它们在一线城市投资比重由2012年的26%升至今年上半年的43%。该行预期随着投资持续回到一、二线城市，未来地价开支将会上升而毛利率将会下降。然而，对于该些早已在一线城市积累土地的开发商则有利，包括远洋地产(3377.HK)、融创中国、方兴地产(0817.HK)、中国海外、广州富力、佳兆业(1638.HK)和华润置地。
**野村**
人行减息将减轻置业及开发商的利息负担，对市场产生正面气氛；不对称减息亦为长远降低融资成本带来正面讯息。不过，短期而言，假如资金成本没有太大下降，银行或许不愿意对按揭贷款提供较多折扣。该行相信进一步信贷放松仍然是市场复苏的重要因素。
预期内房股对减息消息反应正面，但反弹力度未必如前两个周期般强劲。大型上市开发商整合市场趋势，以及开发商表现分歧的情况将不变。首选股为中国海外、万科、融创、佳兆业、合景泰富(1813.HK)，并建议投资者买入派息较高的优质股，例如世茂房地产，以及高息高负债同时有相对优质土地储备的股份如广州富力。
**星展唯高达**
中国央行降存款利率将有助银行减低资金成本，并增加以较低利率贷出按揭的能力。即使银行继续提供5%的按揭利率折扣，供款负担能力（即每月按揭还款额对可支配收入比率）可由41.5%改善至40.2%。这将为房地产释放更多的需求，而融资成本下跌，对高负债的开发商带来帮助。
该行相信，内房股板块对减息反应正面，因减息将令销售较快速复苏并控制库存风险。该行建议买入中国海外、万科和世茂房地产，并建议投资者可考虑一些高负债股份如广州富力、保利置业(0119.HK)及绿地香港(0337.HK)，以及一些股价已接近2011年低位交易的股份如碧桂园(2007.HK)、龙湖地产(0960.HK)及中国海外宏洋(0081.HK)。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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