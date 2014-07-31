中国近期降息的概率下降 能实现全年经济增长目标--大摩

路透上海7月31日 - 虽然外界关于中国可能降息的猜测增多，但原本持降息论的摩根士丹利大中华区首席经济学家乔虹却意外“改口”了。她周四表示，基于定向降准等微刺激政策效果正显现，近阶段中国降息的概率正在下降。

对于下半年经济形势，她指出，未来1-2个季度中国若是能够继续保持较宽松的流动性，全年应能完成7.5%左右的经济增长目标。

“未来1-2个月，降息可能性越来越低了。”她指出，近期央行定向放松流动性的力度较大，例如定向降准、PSL（抵押补充贷款）等，效果正在显现；而且原本担心银监会第二季清理非标业务带来较大负面影响，但其实际影响未如预期那么明显，国内整体流动性压力已大大减小。

她补充说，当时她预期降息的另一个理由是类似定向降准等微刺激政策并没有降息和降息的政策信号那么强烈，无法引导市场预期。但是随着近期各地陆续放松房产限购、房贷有望下调利率等，累积释放的政策信号已相当明显了，因此短期内降息概率有所下降。

对于中国经济形势，她认为，第三季经济的上行力量与下行风险同时发生作用，能否抵消还待观察。上行力量包括基建投资的带动以及外需进一步增强，而下行风险主要来自房地产投资放缓。

“第二季经济复苏的速度、时点、强度超出预期，回升势头基本可以确认。”她说，第三季只要中国不出现流动性方向的急转，下半年经济上行机会仍可能存在。

中国第二季国内生产总值（GDP）同比增速为7.5%，第一季增速为7.4%。而乔虹预计今年中国GDP增速可能会落在7.3-7.7%区间内。

外界对于中国房地产市场出现“崩盘论”、“泡沫论”，她却显得较为乐观，预期国内房地产市场近阶段房价的调整幅度不会超过两成。

她说，目前国内居民的整体按揭贷款比例相对较低，房价即使大跌也不会引发大量跟风抛盘，而目前决定房地产市场趋势的因素不是限购等行政因素，而是房地产信贷政策，因此一旦按揭政策出现松动，房市的调整可能会尽快结束。

中国农业银行(601288.SS) (1288.HK)上周表示，该行上海分行拟于近期调整个人首套住房商业性贷款相关政策，具体措施和推出时间可向下辖各支行咨询。而浪财经援引该分行客户经理称，调整后的政策中，200万元人民币以上的商业贷款可享受95折，并允许组合贷款。这意味着目前各大银行房贷利率普遍在基准利率甚到上浮的现状届时有望出现破冰。（完）

(发稿 林琦; 审校)

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