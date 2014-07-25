《钟正生专栏》中国利率市场化已“有序放缓”

（作者钟正生为路透中文特邀专栏作家，国信证券宏观经济分析师，文章仅代表本人观点）

“有序推进利率市场化改革”，看到这句话我们不会诧异，这不正是官方的标准表述么？！但这句话出现在刚刚召开的国务院常务会议新闻稿中，放在“多措并举缓解企业融资成本高问题”的备选措施下，就不禁让人觉得个中实在是暗藏玄机了。

联想到此前“传习近平拍板下半年汇改先行”的报导，看来易纲副行长任职中财办副主任后，政府高层也许对利率市场化推进节奏有了新的考量。我当时这么评论上面这则有待证实的报导，“这则传言至少透露如下信息：

首先，没有财政制度的根本变革，推利率市场化有“硬伤”。打个比方，利率市场化后，大家在玩一场新游戏。可是大家玩着玩着蓦然发现，原来竟还有人在按老的游戏规则玩。无须讳言，翻着老皇历的正是城投和国企。它们对利率变动还是不甚敏感，它们的预算约束还是软不拉几的，这资金价格完全放开的游戏可就没法玩了。可要在这些利率不敏感‘太岁’头上动土，需要财政制度的根本变革，需要国企改革的实质推进，没有哪个是可以一蹴而就的啊。于是，先易后难地推推汇率市场化，也许是个无奈之中的选择吧

其次，汇率市场化改革提速了，也许能稍稍提升货币政策自主性呢。央行正在创设抵押补充贷款（PSL），试图打造中期政策利率。作为最终政策利率的孵化器，央行先期建立利率走廊也许是必需的。但中国建立利率走廊有两个必要条件：一是央行具有较强的流动性管理能力，即央行要有效监测并灵活调控货币市场的阴晴冷暖。二是央行具有较高的利率政策自主性，即央行需要为人民币汇率更多地松绑，才能从被美联储货币政策绑架的窠臼中挣脱出来。可见，汇率市场化改革提提速，央行应该可以更心无旁骛地去打造和调控政策利率了。

最后，央行越加坚信人民币汇率已趋均衡了。否则，谁会在估值偏差较大的时点放任汇率波动呢，这不是无谓地给自己下套么。人民币汇率变动是跨境资本流动的一个综合反映。从（储蓄—投资=经常项目差额）这一宏观恒等式来看 ，人口老龄化背景下我国储蓄率是往下的，所以除非投资率下得更多（记住，我们还是个投资主导的经济体），那么经常项目下的资本流入必定是逐渐收窄的。目前中美处于经济周期的不同阶段，中美间的利差也是趋于收敛的，资本和金融项目下资本流入必然也是逐渐减少。整个国际收支平衡表下的资本流入都在减少，人民币汇率哪有继续大幅升值的空间呢。但中美经济增速换档才刚刚开始，我们倒也大可不必担心人民币汇率会一贬再贬的。两头不失控，放开又何妨？所以，央行对人民币汇率更趋均衡的预判并不突兀”。

现在来看，“先汇改，后利改”又多了一个非常新颖的藉口，我们要拿它来对付企业融资成本居高不下的老大难问题了。这里的逻辑并不复杂，利率市场化推得慢点，商业银行负债成本上得慢点，贷款利率也许就能稳住甚至往下了。而且，这还不需要给商业银行扣上“讲政治”的帽子，不需要苦口婆心的道义劝告（央行其实已经够累够忙的了），不是“擒贼先擒王”的不二良策又是什么。想想今年春节前后来势汹汹的货基产品，再想想每逢考核时点必定甚嚣尘上的高息揽储，这似乎还真找到了解决中小企业融资难、融资贵问题的“元凶”了：金融机构筹资成本上升得不合理了，这贷款利率还能降得下来？

只是我们别忘了，目前企业融资成本高企的问题，不能只盯着商行的负债端，也要看看商行的资产端。一旦我们把目光聚焦于此，就会发现我国存在根深蒂固的融资需求结构失衡。那些利率不敏感部门的资金饥渴症仍是未见稍许缓解。央行一再强调的对中小企业的资金“挤出”效应也源出于此。加之商业银行虽说要毫不犹豫地“讲政治”，最终还是要按市场逻辑玩的。政府隐性担保下，城投和国企当然是，也仍将是商业银行最优质的资金流向。这是一个周瑜打黄盖，一个愿打一个愿挨的故事。要商业银行纠正单纯追逐利润的行为，利他主义地扩大对中小企业的放贷，也许只是一个“看上去很美”的事情。

降低企业融资成本，我们需要更多资金需求端的解决方案。也就是说，要有更多财政制度上的变革，使融资刚性部门不再大口血盆饕餮四方；还要有更多激励机制上的改进，使商业银行不再对增加中小企业放贷欲迎还拒。地方自主发债和央行PSL正是朝这一方向上的努力。不从这方面做壮士断腕的艰难抉择，只行“以时间换空间”的迂回之计，多少有点“缘木求鱼”之嫌。

利率市场化改革不是“有序推进”，而是“有序放缓”了。个中缘由，自然是利率市场化背负着太多“不能承受之轻”。企业融资成本有望不涨了，毕竟“多措并举”下滴灌效应是存在的。至于能否真正明显地降低，实现金融与经济间的良性互动，就让我们且行且看吧。（完）

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