利率市场化两年内完成有困难 需各经济主体同步改革—李剑阁

中钢协会员企业1-3月实现利润233亿元 但资产负债率仍接近70%
路透北京4月26日 - 中国钢铁工业协会周三称，总体看一季度钢铁行业开局良好，会员钢铁企业累计实现利润232.84亿元人民币，上年同期为亏损87.78亿元；累计实现销售收入8,393.26亿元，同比增长40.16%。
路透北京10月30日 - 申银万国证券董事长李剑阁周四指出，利率改革涉及到整个市场经济中各个经济主体的利益,中国在推进利率市场化改革时，必须同步进行国有经济和地方融资平台融资形式的改革，否则两年内完成利率市场化的任务是有困难的。
他在金融街论坛上指出，在中国资本供应充足的背景下，贷款利率本不应该高企。究其背后原因，主要是因为在中国经济主体中，占比相当高的国有经济对贷款利率不敏感。
“我们的国有经济，大家都看到它首先是占用了银行贷款的绝大多数，再加上地方融资平台，地方融资平台对于银行贷款利率的不敏感。”他说。
他认为，当前中国的资本供应是充足的，因为中国老百姓的存款储蓄率是世界上最高的。并且，和世界主要经济体相比，中国的存款利率相当高。在存款利率高企的情况下，贷款利率也不会低。
他并指出，中国应加紧推进利率市场化改革。在近两年中，国有经济和地方融资平台融资形势的改革也必须同步进行，并且要尽快到位，否则两年内完成利率市场化的任务是有困难的。
今年“两会”期间，周小川行长在记者招待会上表示，中国要通过两年时间实现利率市场化。
李剑阁认为，汇率市场化的实质是人民币资本项目可兑换。人民币资本项目可兑换的意义堪比改革开放以来中国进入WTO的意义，将来会成为历史上的一个巨大的进步。
他指出，中国的经常项目可兑换在90年代就已经完成，这是得到IMF认可的。在资本项目下，如果比照IMF的要求，中国已经相差不多，但也要创造条件去实现（完）
(作者 倪蔚丹；审校 毕晓雯)
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