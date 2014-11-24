中国意外降息意味货币政策转向？央行说“NO”市场却视为“YES”

路透北京11月24日（作者 沈燕） - 中国上周末意外降息，为逾两年来首次。尽管央行明确表态此举并不意味着中国货币政策的转向，但市场却不这么认为，纷纷将其视为新一轮降息降准周期的启动，发出了货币政策由稳健转向宽松的信号。

这或许再次验证中国在宏观调控中屡屡提及要引导市场预期的良好愿望总是事与愿违，也为中国明年货币政策的走向到底是保持稳健抑或“稳健”名下实质宽松埋下伏笔。

“从经济学角度看，货币政策本身就是一种总量调控的工具，而不可能承担结构调整的重任，可是我们却偏偏喜欢用大家都看不明白的创新工具搞所谓的定向宽松。”一位不愿具名的官方人士私下抱怨。

“商业银行都是逐利的，虽然央行要求商业银行主要支持三农或小微的企业贷款，并提出考核指标，但戴着帽子出去的钱有多少是按着帽子标签使用的？纯粹就是自欺欺人。”该位人士毫不客气地批评称。

他进一步指出，目前经济下行压力大，企业融资成本高，实体经济困难，都是不争的事实。而有关降息的议案也在几个月前相关部门汇总经济形势的报告上就提议了。

此次降息前两天的国务院常务会议也提到，今年7月国务院推出一系列措施以来，有关方面做了大量工作，“融资难、融资贵”在一些地区和领域呈现缓解趋势，但仍然是突出问题。

**央行称降息不代表政策转向**

事实上，面对经济下行压力加大的现实，学界此前对中国是否该降息降准的讨论一直没有停止，而央行的货币政策报告和任何一个能解读到货币政策蛛丝马迹的公告也都不会被放过。

就在上周五宣布降息前，中国央行发布的微博表示，受多只新股即将密集发行等因素影响，市场短期资金供求和货币市场利率有所波动。目前中国银行体系流动性总体充裕，需要时将通过多种货币政策工具及时提供流动性支持。

央行的这一喊话亦让市场视为只是安抚市场。却不料时隔仅一个小时，央行即意外宣布不对称降息，将一年期贷款基准利率下调0.4个百分点至5.6%，一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.75%；并将金融机构存款利率浮动区间上限，由存款基准利率的1.1倍扩大为1.2倍。

今年以来，中国央行在货币政策工具上不断推陈出新，并以各种隐蔽的方式向市场投放流动性的操作，更凸显出其在既要稳增长、又要调结构中的两难选择。如本月初公布的三季度货币政策执行报告就透露，央行于9月和10月两次通过其最新创设的MLF(中期借贷便利)向商业银行大规模“放水 ”。

而市场亦一度将此理解为：要防止被扣上“乱放水”帽子的中国央行，恐怕仍将不得不在各种定向宽松中大作文章，而不愿轻易采取降息降准的动作。

这或许也正是此次降息令市场大呼意外的原因所在，再次凸显中国在引导市场预期方面往往会有出其不意的举动。

根据巴克莱银行最近发表的调查，以传达政策讯息的质量而论，中国央行在全球14大央行中倒数第三，排名仅胜土耳其和俄罗斯。

面对这一松动银根的“重磅”举动，央行发布新闻稿就强调，此次利率调整仍属于中性操作，并不代表货币政策取向发生变化。不需要对经济采取强刺激措施，稳健货币政策取向不会改变。

央行并称，此次贷款基准利率的下调幅度大于存款基准利率，是对传统利率调整方式的改善，体现了更有针对性地引导市场利率及社会融资成本下行。

**市场的另一种解读**

虽然央行在货币政策工具的运用方面推陈出新可谓用心良苦，但对缓解资金难资金贵的帮助并不大，尤其中国目前诸多行业面临产能过剩，经济减速的大背景下，银行惜贷和企业借贷意愿都不强。

而央行在降息之后虽明确表态不意味着货币政策的转向，想引导市场预期的做法市场似乎并不买账，投行们纷纷给出了相反的解读。

澳新银行和瑞士信贷的报告标题中都用了“surprising”（意外）表述了其对中国央行降息的看法，并认为这是中国货币政策转向更灵活中性的信号。

野村证券最新报告也认为，中国降息表明政策宽松强度提升，说明当局对经济成长动能再度放缓显得愈发担忧，货币政策宽松的强度明显提升，全年经济增速料在7.4%。

野村称，此次降息令中国经济增长大幅放缓的预期降低，从而可能导致资本流入，短期利好人民币，“我们将检视我们的货币政策展望，但目前维持从现在到2015年底，每个季度降准50个基点的预期。”

投资银行摩根大通最新报告也表达了相同的观点，认为中国央行宣布降息，是货币政策转向更大程度宽松的信号，未来应该还会有降息出台。

相较外资投行不同于中国央行的解读，民生证券首席经济学家邱晓华则认为，从保持政策的稳定性和连续性看，明年货币政策的表述可能不变，货币政策仍保持稳健，但具体操作上可能会根据情况适时松动，稳健基调下的宽松。

中国将于12月召开中央经济工作会议，届时会明确明年中国政策取向，并确定经济工作主要内容。

“无论是货币政策还是财政政策，基调如何定义在中国并不重要，更重要的是相机抉择，是根据经济形势来调整，预先的设定意义并不大。”邱晓华称。（完）

(审校 张喜良)

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