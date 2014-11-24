中国降息表明政策宽松强度提升 全年经济增速料在7.4%--野村

中国个别保险机构激进经营难免“翻车” 应回归主业种好“责任田”--新华
路透北京4月14日 - 对于近年来中国保险行业出现的非理性举牌、激进经营等问题，新华社周五刊文称，个别保险机构片面追求规模和利润，严重影响保险业长期健康发展；保险业应回归保险保障主业，种好自己的“责任田”，在行业发展和防范风险之间找到平衡点。
路透北京11月24日 - 中国央行上周五宣布降息并扩大存款利率浮动上限。野村证券最新报告称，央行此举说明当局对经济成长动能再度放缓显得愈发担忧，货币政策宽松的强度明显提升，全年经济增速料在7.4%。
野村称，此次降息令中国经济增长大幅放缓的预期降低，从而可能导致资本流入，短期利好人民币。该投行并维持从现在到2015年底每个季度降准50个基点的预期。
中国央行决定自周六起将一年期存款和贷款基准利率分别下调25和40个基点，并扩大存款利率浮动上限。[nL3S0TD089]
“此举标志着货币政策的宽松强度明显‘提升’，旨在应对房地产市场带来的强劲阻力以及在经济高杠杆的情况下，之前措施效力有限的问题。”野村报告称，在10月工业增加值、货币供应和社会融资规模，以及汇丰中国11月制造业PMI纷纷出现下滑的情况下，降息表明当局对经济成长动能再度放缓显得更加担忧。
野村表示，从降息措施可以看出决策者担心经济成长，希望把2014年GDP增速保持在接近官方目标7.5%的水准。野村预计四季度经济增速在7.3%，全年GDP则为增长7.4%。
不过该投行同时指出，政策宽松力度增强虽然有利于支撑近期经济成长，但同时也提升了中国疲弱经济基本面恶化的风险，从而导致出现更大的问题。
“我们将检视我们的货币政策展望，但目前维持从现在到2015年底，每个季度降准50个基点的预期。”野村表示。
外汇方面，野村认为这次降息短期利好人民币，因为这降低了经济失速担忧以及资本流动的相关风险。
“中国经济增长大幅放缓的预期降低，可能导致资本流入，包括出口报价浮报、离岸市场人民币CNH结构化流动以及近期企业移出外币存款。”野村并称，此次降息料将使得美元/人民币CNH的曲线存在平坦化可能。（完）
(发稿 侯向明； 审校)
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