中国降息表明政策宽松强度提升 全年经济增速料在7.4%--野村

路透北京11月24日 - 中国央行上周五宣布降息并扩大存款利率浮动上限。野村证券最新报告称，央行此举说明当局对经济成长动能再度放缓显得愈发担忧，货币政策宽松的强度明显提升，全年经济增速料在7.4%。

野村称，此次降息令中国经济增长大幅放缓的预期降低，从而可能导致资本流入，短期利好人民币。该投行并维持从现在到2015年底每个季度降准50个基点的预期。

中国央行决定自周六起将一年期存款和贷款基准利率分别下调25和40个基点，并扩大存款利率浮动上限。[nL3S0TD089]

“此举标志着货币政策的宽松强度明显‘提升’，旨在应对房地产市场带来的强劲阻力以及在经济高杠杆的情况下，之前措施效力有限的问题。”野村报告称，在10月工业增加值、货币供应和社会融资规模，以及汇丰中国11月制造业PMI纷纷出现下滑的情况下，降息表明当局对经济成长动能再度放缓显得更加担忧。

野村表示，从降息措施可以看出决策者担心经济成长，希望把2014年GDP增速保持在接近官方目标7.5%的水准。野村预计四季度经济增速在7.3%，全年GDP则为增长7.4%。

不过该投行同时指出，政策宽松力度增强虽然有利于支撑近期经济成长，但同时也提升了中国疲弱经济基本面恶化的风险，从而导致出现更大的问题。

“我们将检视我们的货币政策展望，但目前维持从现在到2015年底，每个季度降准50个基点的预期。”野村表示。

外汇方面，野村认为这次降息短期利好人民币，因为这降低了经济失速担忧以及资本流动的相关风险。

“中国经济增长大幅放缓的预期降低，可能导致资本流入，包括出口报价浮报、离岸市场人民币CNH结构化流动以及近期企业移出外币存款。”野村并称，此次降息料将使得美元/人民币CNH的曲线存在平坦化可能。（完）

(发稿 侯向明； 审校)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。