中国短期内下调利率概率明显下降 下调存准可能仍在--中金

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--3月3日
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透北京4月13日电---稍早中国公布今年一季度国内生产总值(GDP)增速创近三年新低後,中金公司周五发布报告指出,短期内下调基准利率的概率明显下降,但是下调存准率的可能性仍然存在.
报告称,4月份伴随着税收征缴,财政存款将季节性回升,如果外汇占款增量没有显着回升,则银行流动性可能再度趋紧,在这种情况下,央行可能下调法定存准率以维持货币信贷的适度增长.
"我们仍维持今年宏观政策将更多依赖灵活性对抗经济的不确定性.从总需求放缓、外汇占款增量趋势性下降来看,货币政策总量放松的方向不改变,央行下调存准进行反向对冲仍然必要."中金公司称.
对於未来GDP走势,报告指出,GDP环比增速如中金所预期的在一季度已经见底的可能性大,二季度GDP环比增速将小幅回升,经济增长正在实现软着陆.
统计局数据显示,一季度GDP同比增长8.1%,低於路透调查中值8.3%,环比增长1.8%.同期规模以上工业增加值同比增长11.6%,固定资产投资同比增长20.9%,社会消费品零售总额同比增长14.8%.
中国官方此前定下的今年全年经济增速目标是7.5%.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 丁淑琴
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