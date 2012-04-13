中国将不会降息 或出台大规模一揽子刺激举措--巴克莱

路透北京4月13日电---虽然中国一季度GDP同比增长8.1%,创近三年来新低,但投资银行巴克莱资本最新报告指出,预计中国的政策制定者将不会调降利率,或者祭出大规模的一揽子刺激举措.

"关键是要记住,增长放缓是主动调控的结果,目的是要促进经济结构转型和再平衡,"报告称.

报告认为,监管层将维持当前宽松的融资环境,并支持铁路、水利(water transfer)等领域的在建项目完成.监管层还将主要针对首套房购买者所需的按揭贷款,以及开发商中小户型建设提供支持.

该投行维持中国今年经济增长8.1%的预估不变,并认为实际增速有可能更快.

统计局数据显示,一季度GDP同比增长8.1%,低於路透调查中值8.3%,环比增长1.8%.同期规模以上工业增加值同比增长11.6%,固定资产投资同比增长20.9%,社会消费品零售总额同比增长14.8%.

中国官方此前定下的今年全年经济增速目标是7.5%.

数据公布後,中国股市沪综指.SSEC一度冲高回落,但早盘终小幅收红0.18%,至2,355.143点;银行间债市早盘利率产品收益率在数据公布後小幅下行,一改此前的小涨势头.海外市场方面,对中国经济数据敏感的澳元应声下跌20个点,自一周高位回落. (欲浏览中国GDP增长图表,请点选 r.reuters.com/zyd67s)(完)

--发稿 康熙泽; 审校 乔艳红

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