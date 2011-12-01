中国明年底前料降息0.75个百分点--恒生银行

路透香港12月1日电---香港恒生银行(0011.HK)周四发表报告称,预期明年底前中国将减息三次共0.75个百分点,下调存款准备金率五次共2.5个百分点;并料中国会透过减税及发行地方政府债券等支持经济增长.

恒生最新一期《中国经济脉搏》中指出,中国央行周三晚间宣布三年来首次下调银行存款准备金率0.5个百分点,主要反映内地通胀放缓、房价回落及外围尤其是欧元区经济恶化,并标志新的货币政策放松周期开始.

"但由於通胀及房价仍位於相对高位,人民银行近期料只会逐步及温和放松货币政策."报告并预期,到明年底,一年期贷款利率将下调至5.81%,而大型银行的法定存款准备金率则由此次调降後的21%,降至18.5%.

报告称,内地经济正步向软着陆,尽管经济增长步伐预期将於未来数月逐渐放缓,但由於投资及消费稳步增加,故维持第四季及今年全年国内生产总值(GDP)增长分别为8.8%及9.3%的预测.欧洲主权债务危机持续,加上全球经济复苏步伐未稳,估计2012年中国的GDP增长会进一步减慢至8.6%左右.

通胀方面,报告估计2011及2012年的消费物价通胀平均分别为5.5%及3.5%.此外,预料更多城市的房价会於未来数月下跌.然而,在实质收入增长及住房的需求强劲的情况下,房价应不会大幅调整,估计明年整体新住房价格将下跌约10%.(完)

--记者 梁慧仪; 审校 张喜良

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