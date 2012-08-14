人行料持稳利率至明年上半年--野村

路透北京8月14日电---投资银行野村预计,中国通胀四季度将开始回升,央行预计将持稳利率不变直至明年上半年结束.

野村首席中国经济学家张智威在亚洲通胀前景媒体电话会上解释称,这首先是因为中国央行已经在短短一个月内两度减息,并放开存款和贷款利率浮动区间,而这将损害银行的利润率.因此央行未来可能选择持稳利率不变,看看银行的表现再说.

其次,通胀四季度回升也将限制央行的操作空间;第三,房价已经开始回升,央行也许不愿进一步减息,以免地产泡沫再起.

野村预计,中国三季度通胀率将下滑至2%,但四季度将反弹至3.1%;到2013年前两个季度,将分别上行至3.5%和4.2%.

至于原因则有二:一是因为政策宽松举措可能推动三季度之後经济增长率高於潜在水平,产出缺口为正;其次是因为国际大豆和玉米价格居高不下,可能带动猪肉价格上涨.

中国7月宏观经济数据显示,虽然投资和消费持稳,通胀率也一如预期降到2%下方,但工业产出同比增长9.2%、出口同比增长区区1%以及新增贷款降至10个月新低,却让市场疑虑重燃,呼吁降息和降准"双降"的声音再起.

不过前中国央行货币政策委员会委员周其仁认为,经济结构转型需要时间,政府心肠要硬一些,不要时刻冲在前面;而现在调控太灵敏,有些过於密集.

**两种极端假设**

野村同时并假设两种极端情况.第一种是倘若全球经济逐渐好转,未来12个月大宗商品价格升幅达到20%,那麽野村预计,今年下半年中国通胀率仅会小幅上升,但到2013年将变得明显,明年第二季居民消费价格指数(CPI)同比升幅可能达到5%.

倘若全球商品价格上涨导致中国通胀率超出其预计,野村预测中国央行最早将在2013年第二季加息.

野村的第二种极端假设为未来全球经济陷入低迷,商品价格重挫20%.在这种情况下,野村预计中国CPI涨幅三四季度将下滑至1.7%,到明年上半年有所回升,但仍将低於3%.

而倘若全球经济崩溃,野村预计中国央行将大幅度降息,今年三四季度分别调降25基点,这将扶助经济在2013年上半年回升.

为遏制经济放缓,中国央行今年以来已经两次调降存款准备金率,并出乎意料地在短短一个月时间两度下调基准利率,同时还放开存款利率上限和贷款利率下限的浮动区间,向利率市场化迈进一步.(完)

--发稿 乔艳红; 审校 张喜良

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