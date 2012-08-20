中国下半年料继续降准降息--中金

路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8776元附近
路透上海2月20日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8776元附近，较上日贬值约320点。
路透北京8月20日电---中国大型投行--中金公司在最新报告中称,中国货币政策还会继续朝放松方向的调整,仍维持年内2-3次降准的预测,下半年存在降息一次的可能;不过,货币政策还面临房地产市场发展这一最大变数.
中金周日在报告中表示,一方面,经济的自主增长动能偏弱,社会风险偏好降低,银行惜贷情绪上升,需要政策的逆向操作来弥补;另一方面,近期房地产价格的反弹,彰显避免货币宽松推动房价进一步上升的重要性.
"货币政策需要在短期稳增长和中长期控制房地产泡沫之间取得平衡."中金称.
在数量政策方面,中金预计央行继续通过公开市场操作释放流动性,而降低存准率仍是大概率事件,并维持年内将有2-3次降准的基准预测,8月降准的时间窗口仍未关闭.
在价格政策方面,由於实际融资成本仍然偏高,降息的压力继续存在,中金预期下半年有一次25个基点的降息.
不过该投行指出,上述判断的最大风险来自房地产市场的演变.如果房地产价格继续上升,将增加政策面(包括货币政策)控制投资性住房需求的必要性;而且,楼市回暖可能有利於稳定相关投资放缓的势头,从而降低政策稳增长所需要的力度.在此情况下,货币政策放松的力度和节奏可能比上述预期低.
尽管房地产调控政策未有松动,但最新数据进一步证实,中国房地产市场已走出低谷.路透据国家统计局周六公布的数据测算,继上月70个大中城市新建住宅价格环比持平後,7月环比又微升0.1%;而房价环比上涨的城市个数较上月翻番至50个.
中金认为,房地产价格反弹对货币政策宽松形成掣肘,加之逆回购取得一定效果,商业银行超额准备金率仍相对稳定,导致近期央行并未如市场预料的降准.
今年以来,中国央行已下调存款准备金率两次,并在一个月内两次降息.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 黄凯
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