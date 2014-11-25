尽管中国降息 但采取激进刺激措施的可能性较低--标普新闻稿

中国经济信心进一步上升 欧元引人关注--FXTM富拓
国际货币基金组织（IMF）将中国今年经济增长预期上调至6.6%，中国经济信心进一步上升。进入2017年，中国经济表现稳健，第一季度GDP增幅达到6.9%。若国内数据延续积极表现，政府支出继续刺激增长，中国整体经济前景依然令人鼓舞。
（注：以下中文版本由标准普尔提供，系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。）
香港，2014年11月24日—标准普尔评级服务今日表示，中国人民银行11月21日宣布降息，但并不表明中国政府计划再度采取激进的刺激措施来支撑经济发展。此次降息是中国央行两年来的首次降息。
亚太区首席经济学家Paul Gruenwald表示：“我们认为此次降息的主要目的是形成合理的融资成本，平滑经济调整进程。”
近几个月来中国的实际融资成本受两个因素影响处于上升中。首先，一些银行继续区别对待良好信贷和不太好的信贷，因此针对部分借款人，收取更高的名义利率。其次，通胀水平下降，就既定的名义利率水平而言，实际借款成本上升。随着经济增长持续放缓，上述货币状况趋紧态势是不乐见的，因此政府决定采取进一步的政策举措对抗增长放缓。
我们认为，经济增速放缓，包括市场预期今年中国国内生产总值(GDP)增长率可能无法达成7.5%的目标，也促使政府采取措施。
展望未来，我们依旧认为经济增速放缓将在数个方面助益中国经济。首先，将控制近几年信贷快速扩张导致的金融过度（financial excesses）。其次，将释放部分资源，有助于经济再平衡，促使经济增长更加依赖消费推动。美国经济复苏带来的外部需求提振，也将有助于支持上述努力。
中国政府亦深知上述内容，我们认为未来几年内中国政府将下调GDP增长率至7%左右，此后将进一步下调。鉴于房地产市场的持续调整，我们仍旧认为中国GDP增长率存在进一步下滑的风险。(完)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
国际货币基金组织（IMF）将中国今年经济增长预期上调至6.6%，中国经济信心进一步上升。进入2017年，中国经济表现稳健，第一季度GDP增幅达到6.9%。若国内数据延续积极表现，政府支出继续刺激增长，中国整体经济前景依然令人鼓舞。
内地银行首季结售汇逆差大减67%，显示资金流出压力减缓，加上人民币升值1%，令人行稍为放宽外汇规管，但基于十九大前维稳需要，相信人行会密切监察，提防金融波动。
虽说兵不厌诈，但在应对一个核武国家的军事行动之中，竟然使出低级的诈骗伎俩，甚或有可能是自己摆了一个大乌龙，恐怕后果并非「不战而屈人之兵」，反而是弄巧成拙，俨然搬起石头砸自己的脚。说的是美国的所谓「三舰会师」朝鲜半岛，原来一切子虚乌有，流于「斋讲」天花龙凤。