中国降息不代表转向全面宽松 明年底前或再降40-50基点--瑞银

中国个别保险机构激进经营难免“翻车” 应回归主业种好“责任田”--新华
路透北京4月14日 - 对于近年来中国保险行业出现的非理性举牌、激进经营等问题，新华社周五刊文称，个别保险机构片面追求规模和利润，严重影响保险业长期健康发展；保险业应回归保险保障主业，种好自己的“责任田”，在行业发展和防范风险之间找到平衡点。
路透北京11月24日 - 中国央行上周五宣布非对称降息并扩大存款利率浮动上限。国际投行--瑞银最新报告认为，降息最主要的效果是降低金融风险，有助于缓和目前偏紧的金融条件，但并不代表现阶段货币信贷政策取向已转向全面宽松。
瑞银报告并称，预计2015年底前央行将再降息40~50个基点，具体时点将取决于宏观数据表现；维持2015年GDP增速放缓至6.8%的预测，且仍认为预测面临下行风险。
中国央行上周五宣布，自11月22日（周六）起，将金融机构一年期贷款基准利率下调0.4个百分点至5.6%；一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.75%；此外，将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.1倍调整为1.2倍。
以下为瑞银报告要点摘录：
--央行终于降息，并进一步推进利率市场化
央行宣布将1年期贷款基准利率下调40个基点至5.6%、1年期存款基准利率下调25个基点至2.75%。与此同时，央行将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.1倍调整为1.2倍, 因此若商业银行用足上浮区间，则存款利率将与调整前水平相当。此外，央行简并了存贷款基准利率的期限档次，为未来全面放开利率管制铺路。
--降息是引导融资成本下行最直接、最有效的方式
此次调整支持我们此前关于2015年底前央行将降息3次的判断，但在时点和幅度上超出市场预期。今年以来央行采取了多种“定向”流动性操作，使得银行间市场流动性宽裕、货币市场利率和债券收益率明显下降，但银行贷款利率鲜有变动。这造成全社会融资成本居高不下，并在通胀下行的背景下导致实际利率快速攀升。事实上，虽然贷款利率上下限已全面放开，但贷款基准利率目前依然是银行贷款定价的中枢。因此，此次降息应将能更直接、更有效地引导融资成本下行。
--降息最主要的效果是降低金融风险
我们认为降息有助于缓和目前偏紧的金融条件，但并不代表现阶段货币信贷政策取向已转向全面宽松。在我们看来，降息最主要的效果是减轻债务偿还压力、改善企业现金流和资产负债表，从而抑制不良贷款生成速度、降低金融风险。相比之下，对于目前羸弱的企业信贷需求，降息虽有边际上的提振作用、但在更大程度上需借助于其他宏观措施，而信贷供给也仍取决于数量型和行政性工具，因此我们预计未来一年信贷增速仍将放缓。
--有助于提振房贷，对银行业不完全是利空
由于房贷利率将随基准利率一道下降，短期内从降息中获益最大的将是房贷借款人、从而有助于支撑房地产需求。虽然非对称降息会抑制银行净息差，但降息同时可以改善借款人资产负债表质量改善、减缓不良贷款生成速度，从而有利于银行业的基本面。
我们认为2015年仍有进一步降息的可能性，具体时点将在很大程度上取决于宏观数据表现。我们目前预计2015年底前央行将再降息40~50个基点。鉴于降息符合我们此前预期，我们维持2015年GDP增速放缓至6.8%的预测，且仍认为预测面临下行风险。（完）
(发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)
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