降息后实际房贷利率将回落 成交翘尾成定局--中原集团

路透北京11月25日 - 中国央行上周五宣布非对称降息。中原集团研究中心最新报告认为，降息后实际房贷利率有望从阶段性高位逐步回落，对房地产市场将带来明显利好作用；短期市场信心有望得到增强，年末成交翘尾成为定局。

不过该机构亦指出，不可忽视的是，全国商品住宅待售面积自2010年起迅速攀升，尤其二三线城市存量增长明显，供求格局的变化令市场后续走势存在不确定性。

中国央行自11月22日（上周六）起，将一年期贷款和存款基准利率分别下调0.4和0.25个百分点，并将存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.1倍调整为1.2倍。

以下为中原集团报告要点摘录：

此次降息将促使实际利率回归合理水平，这是央行自2012年7月以来，再度采取的降息手段。从个人住房贷款利率来看，今年三季度平均实际水平达到6.96%（约为基准利率1.06倍），乃两年以来新高。预计此次降息通道启动后，实际房贷利率有望从阶段性高位逐步回落，对房地产市场将带来明显利好作用。

楼市迎来实质利好，信贷环境的变化对房地产市场的影响举足轻重，房贷的松紧与住房销售的荣衰休戚相关。在上一轮宽松的信贷环境下，刺激了楼市的复苏。2013年，房地产销售增速攀升至历史新高。随后，流动性的紧张致使银行贷款额度不断趋紧，部分银行在综合收益考量下缩减甚至暂停房贷业务，首套房贷利率又从8.5折优惠逐步恢复至基准。信贷环境的持续趋紧，再次成为制约2014年成交的一大重要因素，致使楼市迅速降温，多数首次置业者及改善性购房者不得不面对利率走高所带来的长期支付成本的上升，被迫放缓入市步伐。

下半年开始，尽管监管机构不断表态支持首套自住需求，但商业银行响应寥寥。因此，此次央行降息对于楼市堪比甘霖，无论对于企业还是个人，资金成本都将有所改善。这对于日趋放缓的宏观经济，一定程度上又将带来托底的作用。

回顾过往两次集中降息降准的周期，均对房地产市场成交带来了明显的拉升作用。如果说2008年全球金融危机后的货币刺激政策，存在特殊性及不可复制性，那么2011年12月至2012年7月间的降息降准后的市场反应，则更具有参考意义。从中原集团监测的40个重点城市成交表现来看，上一轮降息开启后，市场从2012年3月起逐步回暖，且成交高位延续至整个2013年。

从本轮市场表现来看，虽然2014年起市场明显回落，但随着央行930新政的利好，10月新房成交量已恢复至去年高位水平。而此次降息将进一步增强短期市场的信心确立，使年末成交翘尾成为定局。但不可忽视的是，全国商品住宅待售面积自2010年起迅速攀升，尤其二三线城市存量增长明显，供求格局的变化令市场后续走势存在不确定性。（完）

(发稿 侯向明； 审校 林高丽)

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