博客：由国际箱包城一窥中国未来经济转型之钥

记者 Kevin Yao/Nick Edwards

中国箱包业巨头施纪鸿希望打造出另一个国际时尚之都.米兰、伦敦、巴黎要小心了,平湖国际箱包城驾到.

平湖距离上海约100公里,平湖国际箱包城这座产业中心斥资2.36亿美元,但施纪鸿的理想并不只是为外国时尚人士提供选购箱包的据点.

国际箱包城的目标是协助本地业者发展自有品牌及市场,开始提升在全球价值链的地位.

"如果我们不这麽做,可能五年後这边的多数工厂都只有一个下场--倒闭,"新秀集团(Newcomer Group)董事长及国际箱包城(IBC)董事会主席施纪鸿指出.

新秀是平湖众多箱包厂商的其中一家,这些厂商雇用4-5万名员工,但经过10年来劳动力及原料成本上扬後,利润变得极低,加上70-80%的产量是销往海外,欧洲景气低迷正为箱包产业带来新的生存威胁.

施纪鸿的构想正是中国领导层希望国内各地借镜效法的,在中国政府希望制造业降低依赖出口之际,这也为中国将迎接的好处及挑战提供了一个经典范例.

中国领导层希望制造业者朝价值链上方转移,以避免陷入所谓的"中等收入陷阱",即随着市场份额流失到成本更低的海外竞争者那里,而高收入国家的地位仍遥不可及时,财富创造陷入停滞.

"现在我们承接海外订单,挣加工费,但我们不能只靠加工费生存.这种模式已经过时了,"平湖市委宣传部部长曹亮表示.

**通往繁荣之路**

施纪鸿的国际箱包城计划,将把零售商、批发商、贸易商、原材料供应商、设计者和服务提供商汇聚到一处,目的是削减成本和降低出口依赖,并发展国内市场和品牌.

施纪鸿和他的合作夥伴认为,40万平方米的国际箱包城可以使平湖的箱包业务年收入到2020年增长约一倍,至100亿元人民币(16亿美元),同时将该行业产出的出口依赖度降低至50%.

施已向浙江嘉兴市政府提议,利用平湖国际箱包城作为打造像米兰和巴黎那样的时尚之都的样板.但他的动机更多的是为了盈利,而不是要在中国经济版图上留下印记.明年9月平湖国际箱包城开业之际,雇佣人数将达到10,000人.

"现在中国人有更多的钱了,"46岁的施纪鸿用英语表示.他拥有中欧国际工商学院的工商管理硕士(MBA)学位.

"过去,一个包被用於各种场合.但现在,尤其对於年轻人而言,如果他们参加一个活动时带的包不合适,他们就落伍了,会被人嘲笑,"他说道,"这是一个大有潜力的市场."

**国内市场利润翻数倍**

方晓东也是平湖的一名商人,他在国内市场的业务发展得有声有色.

"一件衣服在国内销售的利润率要远高於出口,可能会是後者的五倍或10倍,"方晓东表示.他是浙江伊思佳服饰有限公司的董事长.该公司为一些全球最大的户外活动服装品牌代工.

方晓东正快速扩大自己的产品范围,以满足国内日益增长的需求.越来越多的中国人开始喜欢上远足、爬山、露营和滑雪等户外运动.

2005年方晓东开始在国内以"伊思佳"品牌销售产品,目前国内业务占其每年2亿元人民币营收的35%,并且在国内市场能成功地与国外品牌抗衡.他计划以Esguard为品牌进军欧洲市场.

他预计今年自有品牌国内销售将增长30%,而在海外的代工品牌销售将下滑10%.

"扩大国内市场销售的成本很高,大多数转向国内市场的企业都不成功,"商务部经济合作研究院副院长李雨时表示.

**帮助工人转换技能**

有的企业家在降低人力成本方面进行投资.新秀集团总经理赵胜梅表示,去年她的公司在自动化方面投资了1,000万元人民币.

新设备和新生产流程也需要新的技术.平湖的户籍人口只有48万人,外来人口有25万,该市推出了政府资助的再就业培训项目,培训对象是由低端岗位分流出来的工人.

如果他们离开平湖到别处寻找工作,这个商铺林立生机勃勃的小城将会失去活力,工业区和企业园也将面临人去楼空的惨淡景象.

"今年对技术的需求比去年更高.可以感觉到这样的结构变化,"平湖市人才交流中心主任胡建飞表示.

"这样的形势迫使公司进行调整和升级,"他称.

找到合适的平衡点,中国就可以在未来保住自己的制造业基地,即便那些处於利润低端的纺织业企业也是如此,比如田万新担任执行副总的广越企业股份有限公司.

他的企业为世界知名大品牌代工运动装.来自台湾的田万新没有打造自家品牌的野心,也不打算拿出自己的设计.这使他对於利润率最大化极其敏感,他表示他的企业利润率最高大概有3-5%.

在纺织品制造商离开中国,转战越南等更低成本地区的趋势中,他逆势而动,10年前在平湖建立了一家工厂,努力获取比在越南做了20年的生意更多的利润.

"我在中国有3,000名员工,在越南有10,000名,但我从两国得到的是同样的产量和利润,"田万新表示.

中国工人具有更高的技术水平,对新技术适应力强,而且愿意加班加点完成紧急订单,是其中国厂家的优势.

唯一的缺点是员工流动性大,他每年不得不招聘并培训约三分之一的中国员工.而且这样做的难度也越来越大.

"我们知道中国越来越富裕了,"田万新说,"出现了大量年轻的消费者,他们知道怎麽花钱,但对辛苦挣钱并不热心."