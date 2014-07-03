中国青少年对抗网瘾 上演真实世界“使命召唤”

应家长要求，一名网瘾女孩在老师和退役军人的陪伴下前往启德教育中心接受治疗，摄于2014年5月22日。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透北京7月1日（记者 Kyung-Hoon Kim） - 一群中国青少年身穿军服，在封闭的营地内进行操练，由退役军人密切监督，这些都是为了戒掉他们的网瘾。

欢迎来到军事化管理的“教育中心”。这样的“教育中心”在中国有250个之多。

美国的一些诊所提供网站屏蔽和监控软件，禁止有网瘾的青少年使用互联网。而这里所用的方法比其他国家的诊所更加激进。

越来越多的中国年轻人沉迷于网络游戏、逃避现实生活，忧心忡忡的家长们求助“教育中心”戒掉孩子的网瘾。

“我爸妈希望我全天在家学习，不允许我出去玩。”一名姓王的青少年说道。

于是他改为上网玩，每天花大量时间玩网络射击游戏。有一次甚至连续玩了三天，中间只睡了不到一个小时。

“我沉迷游戏以后，学习成绩迅速下滑。但我从游戏中的升级找到了成就感。”

心理学家陶然创立了一家这样的“教育中心”。他表示，青少年沉迷于网络是由于无法达到家长的期望，因此容易情绪消沉和焦虑。这导致青少年远离家庭和朋友，最终对网络上瘾。

小王在两年时间里在家里和学校碰到了越来越多的严重问题，随后被诊断为患有“网瘾综合症”，继而被送往北京启德教育中心。

启德教育中心共有110名接受治疗的青少年，其中70%的青少年上网过度，大多是玩在线游戏。

教育中心的老师和教官在家长的要求下，通过军事化管理向青少年灌输纪律性。

“沉迷于网络的孩子身体情况非常差。网瘾损害了他们的健康，他们失去了正常生活的能力。”启德教育中心的邢立明说道。

这些以前一直坐在电脑前的孩子现在要打扫卫生，洗衣服，并轮流帮着做饭。

“教育和军事化管理让他们更有纪律性，重塑他们过正常生活的能力。训练提升他们的身体状况，并有助于养成良好的生活习惯。”邢立明表示。

除了操练和体育运动外，还有音乐课和舞狮课。课程持续4-8个月。

此外，心理专家的辅导也有助于网瘾少年重拾自信，重建他们与家人和朋友的关系。

“我想当游戏设计师，但我发现自己不擅长数学和英语，所以无法实现这个梦想。”23岁的小何通过六个月的课程发现他对烘焙很感兴趣。

“我觉得学习烘焙能帮我找到工作。”

当然，并不是所有的“教育中心”都能成功。北京一家教育中心就被一名母亲起诉，她说女儿去年参加该中心的课程后网瘾更重了。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。