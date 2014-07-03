中国青少年对抗网瘾 上演真实世界“使命召唤”

调查：银行业预测2017年黄金均价接近1250美元
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路透北京7月1日（记者 Kyung-Hoon Kim） - 一群中国青少年身穿军服，在封闭的营地内进行操练，由退役军人密切监督，这些都是为了戒掉他们的网瘾。
欢迎来到军事化管理的“教育中心”。这样的“教育中心”在中国有250个之多。
美国的一些诊所提供网站屏蔽和监控软件，禁止有网瘾的青少年使用互联网。而这里所用的方法比其他国家的诊所更加激进。
越来越多的中国年轻人沉迷于网络游戏、逃避现实生活，忧心忡忡的家长们求助“教育中心”戒掉孩子的网瘾。
“我爸妈希望我全天在家学习，不允许我出去玩。”一名姓王的青少年说道。
于是他改为上网玩，每天花大量时间玩网络射击游戏。有一次甚至连续玩了三天，中间只睡了不到一个小时。
“我沉迷游戏以后，学习成绩迅速下滑。但我从游戏中的升级找到了成就感。”
心理学家陶然创立了一家这样的“教育中心”。他表示，青少年沉迷于网络是由于无法达到家长的期望，因此容易情绪消沉和焦虑。这导致青少年远离家庭和朋友，最终对网络上瘾。
小王在两年时间里在家里和学校碰到了越来越多的严重问题，随后被诊断为患有“网瘾综合症”，继而被送往北京启德教育中心。
启德教育中心共有110名接受治疗的青少年，其中70%的青少年上网过度，大多是玩在线游戏。
教育中心的老师和教官在家长的要求下，通过军事化管理向青少年灌输纪律性。
“沉迷于网络的孩子身体情况非常差。网瘾损害了他们的健康，他们失去了正常生活的能力。”启德教育中心的邢立明说道。
这些以前一直坐在电脑前的孩子现在要打扫卫生，洗衣服，并轮流帮着做饭。
“教育和军事化管理让他们更有纪律性，重塑他们过正常生活的能力。训练提升他们的身体状况，并有助于养成良好的生活习惯。”邢立明表示。
除了操练和体育运动外，还有音乐课和舞狮课。课程持续4-8个月。
此外，心理专家的辅导也有助于网瘾少年重拾自信，重建他们与家人和朋友的关系。
“我想当游戏设计师，但我发现自己不擅长数学和英语，所以无法实现这个梦想。”23岁的小何通过六个月的课程发现他对烘焙很感兴趣。
“我觉得学习烘焙能帮我找到工作。”
当然，并不是所有的“教育中心”都能成功。北京一家教育中心就被一名母亲起诉，她说女儿去年参加该中心的课程后网瘾更重了。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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