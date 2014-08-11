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中国财经 | 2014年 8月 11日 星期一 11:20 BJT

百度网盘因涉“黄”被警告

路透上海8月11日 - 新华社周日晚报导称，北京市文化市场行政执法总队以百度网盘传播的视听节目中含有淫秽色情内容，违反了《互联网视听节目服务管理规定》的有关规定，依法对百度公司下达整改通知书。

新华报导称，当局接到群众举报，反映百度网盘的部分账号存在传播淫秽色情信息问题。经相关部门对百度网盘进行调查取证，确定部分内容属于淫秽色情互联网出版信息。

记者电话联系百度，但百度拒绝置评。（完）

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