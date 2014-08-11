百度网盘因涉“黄”被警告

南方航空订购20架A350-900飞机 总目录价近60亿美元
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透上海8月11日 - 新华社周日晚报导称，北京市文化市场行政执法总队以百度网盘传播的视听节目中含有淫秽色情内容，违反了《互联网视听节目服务管理规定》的有关规定，依法对百度公司下达整改通知书。
新华报导称，当局接到群众举报，反映百度网盘的部分账号存在传播淫秽色情信息问题。经相关部门对百度网盘进行调查取证，确定部分内容属于淫秽色情互联网出版信息。
记者电话联系百度，但百度拒绝置评。（完）
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路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。
路透北京4月26日 - 中国证监会近日对前发审委员冯小树违法买卖股票罚没4.99亿元人民币并采取终身证券市场禁入措施，新华社周三为此发布时评称，严防金融腐败必须管住“关键权力”，并加大问责力度。