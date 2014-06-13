中国一季度末互联网基金资产规模达1万亿元--基金业协会

中国力度空前的金融整肃并非空穴来风 目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透北京6月13日 - 中国证券投资基金业协会最新公布的数据显示，截至第一季度末，中国互联网基金产品已经超过30只，合计资产规模达到1万亿元人民币。
人民日报周五援引中国证券投资基金业协会会长孙杰表示，互联网基金不但全面改变了货币基金市场的格局，还推动了基金公司在产品设计、IT系统建设、客户服务、风险控制等领域的革新。
“互联网金融与货币市场基金成功融合，通过在投资回报和资金运用便捷性方面的综合竞争优势，受到广大中小投资者的认可。”孙杰称。
去年6月，阿里巴巴旗下支付宝与天弘基金合作推出闲钱理财产品--余额宝后，不到一年时间内，余额宝及其挂钩的货币基金规模突破5,000亿元，成为国内最大的基金。受余额宝带动，互联网货币基金大行其道，整体资产规模迅速增加。
中国人民银行此前发布2013年年报称，随着互联网金融的快速发展，其风险的隐蔽性、传染性、广泛性、突发性有所增加，实践中也出现了一些问题。央行正牵头相关部委研究制定促进互联网金融行业健康发展的指导意见。（完）
(发稿 谢衡; 审校 林高丽)
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