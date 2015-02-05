中国国家网信办发布新规整治互联网用户账号乱象

路透北京2月4日 - 中国国家互联网信息办公室（CAC）周三在网站上发布《互联网用户账号名称管理规定》。该规定自3月1日施行。

规定禁止互联网信息服务使用者冒用、关联机构或社会名人注册账号名称，要求互联网信息服务使用者通过真实身份信息认证后注册账号。

国家网信办称，互联网用户账号乱象日益突出。有的假冒党政机关误导公众，如“中纪委巡视组”；有的假冒媒体发布虚假新闻，如“人民曰报”；有的假冒名人包括外国元首，如“普京”、“奥巴马”。

国家网信办称，这一政策是为了要求互联网用户进行实名注册，并禁止网上散布谣言的行为。

国家网信办称，互联网企业应当落实管理主体责任。这些企业包括微信和QQ的运营商腾讯、新浪微博及一些网上论坛。

新浪微博的一名发言人在电子邮件中称，新浪微博对于规定的发布坚决支持，进一步加大对昵称、头像及个人简介等的相关信息的管理力度。他称，过去一个月，微博共清理有害昵称293个，包括政治类昵称，色情类昵称及治安类昵称。

腾讯拒绝就此置评。（完）

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