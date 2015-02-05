中国国家网信办发布新规整治互联网用户账号乱象

中国国家主席习近平向韩国当选总统文在寅致贺电 称愿加强合作
路透北京5月10日 - 中国国家主席习近平周三向韩国当选总统文在寅致贺电，并称愿共同维护中韩关系来之不易的成果，在相互理解、相互尊重的基础上，巩固政治互信，妥善处理分歧，加强协调合作，推动两国关系健康稳定发展。
路透北京2月4日 - 中国国家互联网信息办公室（CAC）周三在网站上发布《互联网用户账号名称管理规定》。该规定自3月1日施行。
规定禁止互联网信息服务使用者冒用、关联机构或社会名人注册账号名称，要求互联网信息服务使用者通过真实身份信息认证后注册账号。
国家网信办称，互联网用户账号乱象日益突出。有的假冒党政机关误导公众，如“中纪委巡视组”；有的假冒媒体发布虚假新闻，如“人民曰报”；有的假冒名人包括外国元首，如“普京”、“奥巴马”。
国家网信办称，这一政策是为了要求互联网用户进行实名注册，并禁止网上散布谣言的行为。
国家网信办称，互联网企业应当落实管理主体责任。这些企业包括微信和QQ的运营商腾讯、新浪微博及一些网上论坛。
新浪微博的一名发言人在电子邮件中称，新浪微博对于规定的发布坚决支持，进一步加大对昵称、头像及个人简介等的相关信息的管理力度。他称，过去一个月，微博共清理有害昵称293个，包括政治类昵称，色情类昵称及治安类昵称。
腾讯拒绝就此置评。（完）
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路透北京5月10日 - 中国国家主席习近平周三向韩国当选总统文在寅致贺电，并称愿共同维护中韩关系来之不易的成果，在相互理解、相互尊重的基础上，巩固政治互信，妥善处理分歧，加强协调合作，推动两国关系健康稳定发展。
路透华盛顿5月9日 - 美国总统特朗普周二突然开除美国FBI局长科米(James Comey)，表示科米无法再有效领导FBI。科米的解职，或为他在去年大选期间对民主党总统候选人希拉里克林顿电邮门调查的政治余波。
路透首尔5月10日 - 韩国联合通讯社报导，韩国总统文在寅已提名全罗南道知事Lee Nak-yon为下任国务总理，并将在周三晚些时候正式宣布。