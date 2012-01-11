中国网民数量超过五亿

中国央行称维护金融稳定形势依然严峻 将密切关注反洗钱等领域风险新变化
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透上海1月11日电---中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的报告称，中国互联网用户已突破五亿人。截止到去年11月份，中国的网民数量已达到5.05亿。
CNNIC在上月底发布的一份报告中称，中国的网络普及率达到37.7%，较2010年年底提高了3.4个百分点。日本和韩国的网络普及率则超过70%。
新华社报导称，CNNIC在周三发布的一份报告中称，截止到去年11月份，中国的微博用户数量超过3亿人，而6月底的数量为1.95亿人。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。