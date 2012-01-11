中国网民数量超过五亿

路透上海1月11日电---中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的报告称，中国互联网用户已突破五亿人。截止到去年11月份，中国的网民数量已达到5.05亿。

CNNIC在上月底发布的一份报告中称，中国的网络普及率达到37.7%，较2010年年底提高了3.4个百分点。日本和韩国的网络普及率则超过70%。

新华社报导称，CNNIC在周三发布的一份报告中称，截止到去年11月份，中国的微博用户数量超过3亿人，而6月底的数量为1.95亿人。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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