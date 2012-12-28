中国将实行“网络后台实名制”

路透北京12月28日 - 全国人大常委会周五审议通过关于加强网络信息保护的决定草案，规定实行网络身份管理，网民须进行实名注册，但在发布信息时可以使用其他名称。

根据新华社报导，草案规定实行网络身份管理，网络服务提供者对用户发布信息的网络身份管理，可以实行后台的身份管理办法，用户在发布信息时可以使用其他名称。

草案还规定，网络服务提供者应当加强对其用户发布的信息的管理，发现法律、法规禁止发布或者传输的信息，应当立即停止传输该信息，采取消除等处置措施，保存有关记录，并向有关主管部门报告。

今年早些时候，政府要求新浪微博用户进行实名制注册。

中国政府表示，加强网络管理是为防范人们在网上进行恶意匿名指控，传播色情信息以及散布谣言制造恐慌，并称很多其他国家也有类似法规。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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