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中国财经 | 2015年 11月 9日 星期一 09:18 BJT

中国欲借助新信息技术加强治理互联网领域侵权假冒行为

路透上海11月7日 - 根据中国国务院办公厅印发的《关于加强互联网领域侵权假冒行为治理的意见》（以下简称《意见》），中国计划利用大数据、云计算等新信息技术以及推行网络实名制等方式，打击互联网领域侵权假冒违法行为。

《意见》指出，用3年左右时间，有效遏制互联网领域侵权假冒行为，初步形成政府监管、行业自律、社会参与的监管格局，促进电子商务健康有序发展，为创新创业增添新活力，为经济转型升级注入新动力。

《意见》提出，推行网络实名制，推广使用电子标签；加强执法协作。

根据中国官媒报导，2014年中国网购正品率只有58.7%。（完）

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