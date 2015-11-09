中国欲借助新信息技术加强治理互联网领域侵权假冒行为

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海11月7日 - 根据中国国务院办公厅印发的《关于加强互联网领域侵权假冒行为治理的意见》（以下简称《意见》），中国计划利用大数据、云计算等新信息技术以及推行网络实名制等方式，打击互联网领域侵权假冒违法行为。
《意见》指出，用3年左右时间，有效遏制互联网领域侵权假冒行为，初步形成政府监管、行业自律、社会参与的监管格局，促进电子商务健康有序发展，为创新创业增添新活力，为经济转型升级注入新动力。
《意见》提出，推行网络实名制，推广使用电子标签；加强执法协作。
根据中国官媒报道，2014年中国网购正品率只有58.7%。（完）
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”