扩大资本市场开放 促进互联网金融健康发展--中国国务院

沪深证交所两融余额周三增加9.2亿元 至9,119.5亿元
路透上海5月4日 - 中国股市沪综指周三收跌0.27%。沪深证交所融资融券余额当日增加9.2亿元人民币；两市两融余额为9,119.5亿元。
路透北京3月25日 -中国国务院周二召开常务会议称，将扩大资本市场开放，便利境内外主体跨境投融资；同时，放宽资本市场业务准入，促进互联网金融健康发展。
会议并称，将积极稳妥推进股票发行注册制改革，加快多层次股权市场建设，促进上市公司提高效益，增强持续回报投资者能力。并要培育私募市场，对依法合规的私募发行不设行政审批，鼓励和引导创业投资基金支持中小微企业，创新科技金融产品和服务，促进战略性新兴产业发展。
会议提出要发展的资本市场产品包括：适合不同投资者群体的多样化债券品种、大宗资源性产品期货品种、国债期货等。
会议还称，要强化信用监管，完善系统性风险监测预警和评估处置机制，从严查处虚假陈述、内幕交易、市场操纵等违法违规行为。(完)
(发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯)
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