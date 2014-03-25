扩大资本市场开放 促进互联网金融健康发展--中国国务院

去年沪市公司净利润升1.29% 扭转2015年业绩双降局面

路透上海5月4日 - 据上海证券交易所资本市场研究所发布的最新报告，去年沪市1,264家上市公司共实现营业收入24.46万亿元人民币，同比上升4.55%；共实现净利润约2.18万亿元，同比上升1.29%，扭转了2015年营收和利润双降的局面。