中国应对互联网金融差别化监管--专家

路透北京7月22日 - 中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)首席经济学家黄志凌撰文指出，应对互联网金融进行差别化监管，对有实体交易支撑、发展前景广阔、风险相对较小的基于互联网商业的互联网金融业态，监管当局应坚持“交易先于制度”的原则，给予更大限度的容忍度。

黄志凌表示，随着互联网商业模式的出现，中小微企业大量通过互联网商业平台实现商业活动，于是互联网企业借助于网络销售产生了海量交易数据，并运用大数据方法，建立了一种基于真实交易需求、历史交易数据和关联数据市场趋势预测的互联网客户借款安全评级机制，从而使互联网商业背景下的中小微企业和个人获得无抵押信用贷款成为可能。

他认为，随着中国经济转型的不断推进，消费在经济增长中的地位将愈发突出，互联网商业模式特别是网上购物的发展空间巨大，进而会给第三方支付、大数据金融，尤其是拥有交易数据支撑的小微贷等互联网金融，带来井喷式的发展机遇。由于电子商务和与互联网金融相互促进、共同发展，互联网金融的大发展也会反过来会推动电子商务再上台阶，使中国经济结构更趋合理。

“对基于互联网商业和真实交易背景的互联网金融业态，监管层应给予更大限度的容忍，并尽可能多地提供一些软硬件便利条件，比如进一步加强征信体系的建设，扩大征信系统应用主体，减税降费等。”黄志凌称。

他同时表示，对另一些寻租性甚至投机性、风险较大、同业竞争无序、没有真实商业交易数据支撑的所谓互联网金融创新，监管层应该尽快制定严格的监管规范，保证互联网金融市场的健康发展。一些互联网企业脱离互联网商业交易活动，转而按照传统金融模式涉足传统金融业务，但并不具备传统银行的风险管理技术与经验；商业银行也在没有互联网商业交易数据支持的情况下简单地将线下业务搬到线上，有时候为了挤入市场而被迫降低政策标准。这些缺乏互联网商业交易基础的所谓创新性互联网金融行为存在着很大的风险。

黄志凌指出，不少P2P平台在承担筹资和中介职能的同时，大多又履行连带担保职责，潜存了很大的系统性风险，尤其对资金流动监控不足、资本约束不力和经济下行的情况下，风险爆发的可能性极大。除此之外，相当多的P2P平台依靠搭建资金池开展信贷业务，信用风险不容小觑。而一些第三方支付企业虽然有交易记录，但数据的长度和活跃度不够，也无法基于交易的大数据进行信贷决策，借鉴传统银行的方法又往往难以把控信用风险。此外，即使是基于互联网商业模式的第三方支付行为，同样要注意系统的安全性要求。

对于未来互联网金融的冲击，黄志凌认为，以控制支付流为核心的金融新业态必定会一定程度上削弱银行的根基，但据此断言其会动摇乃至颠覆商业银行的地位有点夸大其词。传统商业银行的规模体量和支付业务量都远远超过互联网金融，而且互联网金融也无法脱离银行。此外，商业银行比互联网企业有着更强的IT基础。特别是伴随着以互联网为代表的信息技术革命，大型银行都实现了业务与管理的信息化、数据化。

他指出，第三方支付企业能够做到的，商业银行也有能力、有条件做到，并且做得更好。银行可以根据中小微企业依托大型核心企业上下游产业链生存的特点，发挥大型银行拥有大型企业客户的优势，借鉴阿里小贷公司的经验，依据中小微企业与大型核心企业的交易记录，充分挖掘交易和订单数据，并运用大数据技术发展供应链金融。（完）

(发稿 李贺; 审校 黄凯)

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