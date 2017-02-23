中国银监会发布网贷资金存管指引 确保网贷机构“见钱不摸钱”

路透北京2月23日 - 为有效防范网络借贷资金挪用风险、促进网贷行业健康发展，中国银监会周四发布网络借贷资金存管业务指引明确，商业银行为网贷机构提供资金存管服务，对网贷机构自有资金、存管资金分开保管、分账核算，确保网贷机构“见钱不摸钱”。

银监会网站新闻稿称，在存管资金的清算支付以及资金进出等环节，需经出借人、借款人的指令或授权；银行和网贷机构每日进行账务核对，且每笔资金流转有明细记录，确保有据可查。

“我国网贷行业还处于规范发展初期，一些网贷机构资金缺乏第三方监管，普遍存在设立资金池，侵占或挪用客户资金的行为，有的甚至卷款跑路，极大损害了投资人利益。”银监会有关部门负责人在答记者问中称。

银监会并强调“不得变相背书”：除必要的披露及监管要求外，网贷机构不得打着存管人的旗号做营销宣传；商业银行作为存管人，不对网络借贷交易等行为提供担保，不承担借贷违约责任。

同时，存管人不对网络借贷资金本金及收益予以保证或承诺，不承担资金运用风险；存管人不承担借款项目及借贷交易信息真实性的审核责任，不对网络借贷信息数据的真实性、准确性和完整性负责。

银监会并指出，目前大部分网贷机构未实施客户资金第三方存管，客户投资、还款的资金通过平台开立的银行账户、平台法人账户或其他内部人账户进行流转，有的机构还存在将大量标的归集到少数借款人账户名下的情况。

“此外，还有部分网贷机构选择非银行金融机构开展资金存管业务，在账户设置、资金监管等方面未实现真正意义上的独立第三方资金存管。”银监会表示。

根据第三方不完全统计，截至2016年末，已有32家商业银行布局网贷资金存管业务，180多家网贷机构与银行签订存管协议，正在开展系统对接的机构有90多家，占网贷机构总数的4%。

为确保网贷资金存管机制有效落实，在过渡期安排方面，按照‘新老划断’原则，对于已经开展网贷资金存管业务的机构预留六个月的过渡期，为网贷机构备案登记、系统改造等工作留出时间。

中国国务院去年10月发布互联网金融专项整治工作实施方案，以规范互联网金融业态，遏制互联网金融风险案件高发频发势头。（完）

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