中国互联网业者利用国际市场低息融资 寻求业务扩展

2010年3月24日在北京拍到的百度公司标志。 REUTERS/David Gray

路透香港/上海12月3日电---中国互联网搜索公司百度(BIDU.O)上个月发行7.5亿美元10年期债券时,其支付的利率比业界巨头谷歌(GOOG.O)还要低.

中国三家主要的互联网企业百度、阿里巴巴ALIAB.UL和腾讯控股(0700.HK)今年都成功地利用国际市场进行融资,总共发行了60亿美元债券,尽管投资者对於不甚透明的中资公司仍然心存疑虑.

这三大互联网公司计划利用资金扩大在国内的行业优势,以更好地在国外竞争,或收购现金短绌的竞争对手.

作为指标的美国公债利率处於极低水平,压低了全球的借款成本.这对於需要借款的企业有利,因为有大量渴望获得收益的投资者愿意提供长期贷款.

"阿里巴巴、腾讯和百度等成熟企业需要为新的增长融资,他们在中国市场日益占据主导地位,因此需要拓展到国际市场并开创出新的产品."谘询公司Redtech Advisors的分析师Sean O'Rourke表示.

O'Rourke称,百度在11月通过发行五年期和10年期债券总共融资15亿美元,这足以收购部分规模较小的对手.O'Rourke并称,有"大量"的潜在收购目标.

虽然百度表示计划用这笔资金进行跨国收购,但它可能用来收购在境外上市的国内竞争对手.

百度发行的债券之所以值得关注,不仅因为其规模可观,还因为其在市场上的接受程度.之前中资公司爆出一系列会计丑闻,市场对在美上市的中资公司一直持怀疑态度.百度面临的难度尤其要大,因为其没有债券投资者偏爱的有形资产,而且10年时间对於一家科技公司可能就是其整个生命期.

不过百度还是成功地以3.518%的收益率(殖利率)完成债券发售,仅仅比无风险债券的利率高出185个基点.市场通常认为美国公债属於无风险类别.

而谷歌在2011年5月发行的10年期债券收益率为3.734%,不过之後美国公债收益率开始下跌,因此如果谷歌现在在市场上融资,债券收益率可能更低.

**IPO之路不通**

目前对於科技企业而言,在债券市场融资正当其时,因为一连串企业治理丑闻已令中国企业基本上失去了另一个流行的融资渠道--赴美国发行股票.

今年迄今,仅有两家中国科技企业在美国成功进行首次公开招股(IPO),包括刚刚挂牌的社交媒体平台多玩(YY)(YY.O).这一规模远小於2011年的15家和2010年的41家.

汤森路透数据显示,这两宗IPO的总筹资规模仅为1.53亿美元,2011年和2010年则分别达到21.7亿美元和40.1亿美元.与之相比,腾讯和百度今年通过发行债券融资21亿美元,而阿里巴巴则在债市筹资多达40亿美元.

"发行债券融资要快得多,也简便得多;发行股票将导致股权稀释,耗时也更长."中银国际证券有限公司的互联网行业分析师Thomas Chong指出.

Chong表示,即便这些企业坐拥大量现金,它们仍急於发债,因为它们需要美元资金,而其营收主要为人民币.

据野村的资料,腾讯今年的自由现金流预计将增加近一倍,达到183亿元人民币(29.4亿美元).瑞士信贷一份报告称,百度今年的自由现金流估计将达到80亿元.

中国的税法也成为促使企业赴国际信贷市场融资的另一个因素.腾讯投资者关系主管陈嘉琪表示,若中国企业使用国内的现金偿还国外债务,就必须支付最高10%的汇出税.

她说,在海外市场通过发债筹措资金用於偿还海外贷款,将帮助优化该公司的税务负担,并令其得以将国内业务产生的现金用於赚取较高的存款利息.

**规模是关键**

信贷投资者和分析师怀疑,市场对中国科技巨头发债的正面反响是否能惠及规模较小,业务前景也不太明确的企业.这意味着债券市场不会完全取代IPO的地位.

许多中国互联网企业可能会马上利用廉价的债券融资资金,特别是那些博彩和电子商务业者.不过知名度稍低的企业会被投以怀疑目光,因为它们没有可靠的资产基础,其现金流情况也难以预料.

腾讯的陈嘉琪称,让债券市场了解互联网企业还需要一些时间,因为与传统行业相比,互联网企业通常资产实力较弱,经营时间也不长.

即便是对那些已经营多年的企业,市场的看法也可能迅速转变:雅虎自1999年股价达到峰值以来,其市值已经缩水80%;谷歌的股价自2004年挂牌以来,已经上涨逾五倍.

"如果观察一下技术与消费者行为出现的快速变化,我就不敢长期持有债券..."Aviva Investors驻新加坡资产组合经理Tim Jagger指出.(完)

--编译 李春喜/徐文焰;审校 张明钧/李春喜/程琳

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