中国新规要求上传网络视听节目需实名注册

路透北京1月21日 - 中国国家新闻出版广电总局下发通知，个人向在线视频网站上传网络视听节目需要实名注册。

通知写道：“互联网视听节目服务单位只能转发已核实真实身份信息并符合内容管理规定的个人上传的网络剧、微电影等网络视听节目，不得转发非实名用户上传的此类节目。”

新规旨在“防止内容低俗、格调低下、渲染暴力色情的网络视听节目对社会产生不良影响”。

网友经常就中国社会问题在互联网上发表评论和批评言论，网络用户也常在此类网站上传一些记录官员和当局腐败、胡作非为、滥用权力的视频。

在线视频网站在中国炙手可热，用户达到4.28亿。允许用户上传视频的此类网站包括优酷土豆YOKU.N和人人网(RENN.N)旗下的网站。

路透尚未联系到优酷土豆和人人网对此置评。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。