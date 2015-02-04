2014年中国网民规模达6.4亿人 手机网民占86%

路透北京2月3日（记者 Paul Carsten） - 中国互联网络信息中心（CNNIC）周二发布报告称，随着中国这个全球最大的智能手机市场向手机端转移，截至2014年12月，中国网民规模达6.49亿，其中手机网民规模达5.57亿。

CNNIC在报告中称，虽然中国网民规模的增速减缓，但2014年中国仍新增网民3,100万人。

手机网民规模增速加快，较2013年底增加了5,700万人。

领导这波趋势的是一些中国及全球的最大型科技公司，包括电子商务企业阿里巴巴和京东、社交媒体和视频游戏巨头腾讯、搜索引擎公司百度和智能手机生产商小米。

但对于这些公司而言，中国尚有大部潜在地区有待开发，其中以小城市和农村地区占多。CNNIC表示，中国互联网普及率为47.9%，农村网民仅占四分之一。与此形成对比的是，据美国人口调查局数据，2013年美国有74.4%的家庭使用互联网。

截止到2014年12月，阿里巴巴和京东的在线购物用户增长了20%，这对两家公司是大好消息。使用阿里巴巴和腾讯等网上支付服务的用户增长了17%。使用微信和QQ等即时通信工具的用户增长了10%。

然而，新浪微博用户下降了11%。CNNIC的报告显示其用户规模在2013年下降了9%。

另外，据中国工业和信息化部数据，2014年全年中国智能手机出货量为3.89亿部，比2013年的4.23亿部有所下滑。（完）

编译：高良萍 发稿：王琛

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