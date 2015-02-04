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路透中文国际短讯 | 2015年 2月 4日 星期三 15:48 BJT

2014年中国网民规模达6.4亿人 手机网民占86%

中国互联网络信息中心（CNNIC）周二发布报告称，随着中国这个全球最大的智能手机市场向手机端转移，截至2014年12月，中国网民规模达6.49亿，其中手机网民规模达5.57亿。CNNIC表示，中国互联网普及率为47.9%，农村网民仅占四分之一。路透

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