中国文化部公布违法违规互联网文化活动名单 腾讯百度名列其中

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透北京12月2日 - 新华社周二报导称，中国文化部近日公布最新查处的违法违规互联网文化活动的名单，腾讯旗下的“应用宝”、百度旗下的“百度应用”等11家手机游戏平台被列入查处名单。
报导称，这些手机游戏平台涉嫌提供如“扎金花”、“梭哈”、“蹂躏女优”等涉嫌含有宣扬赌博、色情、暴力，违背社会公德等违规内容的游戏产品。
报导还称，文化部通过对国内排名靠前的网络动漫网站进行逐一排查，发现腾讯的“腾讯动漫”、中国电信股份有限公司家庭客户事业部的“爱动漫”等21家网站提供的动漫产品，有的含有血腥、恐怖、暴力内容，有的故意打涉嫌淫秽色情的擦边球，格调低下，明显地违背了社会道德底线和公序良俗。
记者周二晚打电话向腾讯和百度的发言人寻求置评，但他们的手机无人接听。
文化部市场司副司长刘强称，晚些时候会公布具体处罚结果。（完）
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路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：