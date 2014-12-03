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亚洲 | 2014年 12月 3日 星期三 12:06 BJT

中国文化部公布违法违规互联网文化活动名单，腾讯百度名列其中

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京12月2日 - 新华社周二报导称，中国文化部近日公布最新查处的违法违规互联网文化活动的名单，腾讯旗下的“应用宝”、百度旗下的“百度应用”等11家手机游戏平台被列入查处名单。

报导称，这些手机游戏平台涉嫌提供如“扎金花”、“梭哈”、“蹂躏女优”等涉嫌含有宣扬赌博、色情、暴力，违背社会公德等违规内容的游戏产品。

报导还称，文化部通过对国内排名靠前的网络动漫网站进行逐一排查，发现腾讯的“腾讯动漫”、中国电信股份有限公司家庭客户事业部的“爱动漫”等21家网站提供的动漫产品，有的含有血腥、恐怖、暴力内容，有的故意打涉嫌淫秽色情的擦边球，格调低下，明显地违背了社会道德底线和公序良俗。

记者周二晚打电话向腾讯和百度的发言人寻求置评，但他们的手机无人接听。

文化部市场司副司长刘强称，晚些时候会公布具体处罚结果。（完）
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