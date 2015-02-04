2014年中国网民规模达6.4亿人，手机网民占86%

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月23日
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京2月3日 - 中国互联网络信息中心（CNNIC）周二发布报告称，随着中国这个全球最大的智能手机市场向手机端转移，截至2014年12月，中国网民规模达6.49亿，其中手机网民规模达5.57亿。
CNNIC在报告中称，虽然中国网民规模的增速减缓，但2014年中国仍新增网民3,100万人。
手机网民规模增速加快，较2013年底增加了5,700万人。
领导这波趋势的是一些中国及全球的最大型科技公司，包括电子商务企业阿里巴巴和京东、社交媒体和视频游戏巨头腾讯、搜索引擎公司百度和智能手机生产商小米。
但对于这些公司而言，中国尚有大部潜在地区有待开发，其中以小城市和农村地区占多。CNNIC表示，中国互联网普及率为47.9%，农村网民仅占四分之一。与此形成对比的是，据美国人口调查局数据，2013年美国有74.4%的家庭使用互联网。
截止到2014年12月，阿里巴巴和京东的在线购物用户增长了20%，这对两家公司是大好消息。使用阿里巴巴和腾讯等网上支付服务的用户增长了17%。使用微信和QQ等即时通信工具的用户增长了10%。
然而，新浪微博用户下降了11%。CNNIC的报告显示其用户规模在2013年下降了9%。
另外，据中国工业和信息化部数据，2014年全年中国智能手机出货量为3.89亿部，比2013年的4.23亿部有所下滑。（完）
编译：高良萍 发稿：王琛
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（1月14日-1月20日）共有18家信托公司发行了27款集合信托产品，发行数量环比减少7款，降幅为20.59%；发行的信托产品总计划募集规模76.38亿元人民币，环比增加14.26亿元，增幅为22.96%。
亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.30 114.65 +1.19 +3.33 117.07 坡元 1.4182 1.4250 +0.48 +2.17 1.4490 台币 31.417 31.533 +0.37 +2.74 32.279 韩元 1164.72 1169.20 +0.38 +3.69 1207.70 泰铢 35.28 35.41 +0.37 +1.47 35.80 菲律宾披索 49.82 49.92 +0.21 -0.19 49.72 印尼卢比 13355.00 13405.00 +0.37 +0.86 13470.