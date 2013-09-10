中国出台司法解释 明确网络诽谤入罪标准

路透北京9月9日 - 中国最高人民法院、最高检察院周一公布了关于办理利用信息网络实施诽谤等刑事案件适用法律若干问题的解释，设定了严格的入罪标准。

中国正对“网络造谣”等行为进行打击，并加强对社交媒体的管制。

根据最新发布的司法解释，利用信息网络诽谤他人，同一诽谤信息实际被点击、浏览次数达到五千次以上，或者被转发次数达到五百次以上的，应当认定为“情节严重”。

官媒援引刑法相关规定称，这会被处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

最高人民法院新闻发言人孙军工在新闻发布会上称，对于利用信息网络实施诽谤等犯罪行为，人民群众十分痛恨，社会各界反应强烈。

“任何一个国家的法律都不会允许有诽谤他人的‘言论自由’，”他说道。

解释还规定，利用信息网络诽谤他人，具有造成被害人或者其近亲属精神失常、自残、自杀等严重后果的情形，也应当认定为“情节严重”。

此外，利用信息网络诽谤他人，具有引发公共秩序混乱、引发民族、宗教冲突、造成恶劣国际影响等情形的，应当认定为“严重危害社会秩序和国家利益”。

新浪微博用户对上述司法解释表达强烈不满。

“转发500次、浏览5,000次也太容易了吧，现在谁还敢说话？”一位网友发帖说。

“两高解释从程序上明显僭越了宪法规定的全国人大及其常委会的立法权，从内容上实质限制了宪法规定的公民言论自由权，”另一位网友写道。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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