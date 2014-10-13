中国1-8月网贷成交量超1250亿元--社科院

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京10月13日 - 中国已经成为全球最大的P2P网贷市场。中国社会科学院金融研究所和中国证券报金牛理财网联合发布报告指出，今年1-8月网贷成交量超过1,250亿元，预计年底成交量将突破2,500亿元；而问题平台占平台总数近17%。
人民日报周一援引该报告称，截至8月底，全国目前正在运行的网贷平台约1,357家，预计年底平台总数或增至1,800家，网贷行业贷款余额约达580.90亿元。
“随着市场规模的急剧扩张，由于缺乏政府介入和监管，相关法律法规缺位，加上风险管理技术相对落后，P2P网贷行业的风险也在不断聚集，问题平台占平台总数近17%，”报告称。
中证报报导援引社科院副院长李扬表示，需要给P2P网络信贷更好的监管，而非更强的监管。“更强的监管意味着什么都要管起来，但这是管不住的，”他说。
“业内预计全行业的规模将达到2,000亿元，可能是去年的两倍，未来我相信这个增速还将保持下去，”网贷平台--陆金所副总经理郑锡贵称。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)
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路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。