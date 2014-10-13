中国1-8月网贷成交量超1250亿元--社科院

路透北京10月13日 - 中国已经成为全球最大的P2P网贷市场。中国社会科学院金融研究所和中国证券报金牛理财网联合发布报告指出，今年1-8月网贷成交量超过1,250亿元，预计年底成交量将突破2,500亿元；而问题平台占平台总数近17%。

人民日报周一援引该报告称，截至8月底，全国目前正在运行的网贷平台约1,357家，预计年底平台总数或增至1,800家，网贷行业贷款余额约达580.90亿元。

“随着市场规模的急剧扩张，由于缺乏政府介入和监管，相关法律法规缺位，加上风险管理技术相对落后，P2P网贷行业的风险也在不断聚集，问题平台占平台总数近17%，”报告称。

中证报报导援引社科院副院长李扬表示，需要给P2P网络信贷更好的监管，而非更强的监管。“更强的监管意味着什么都要管起来，但这是管不住的，”他说。

“业内预计全行业的规模将达到2,000亿元，可能是去年的两倍，未来我相信这个增速还将保持下去，”网贷平台--陆金所副总经理郑锡贵称。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)

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