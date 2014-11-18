中国视频网站斥巨资购海外影视剧 监管风险不容小觑

路透北京11月18日（记者 Paul Carsten） - 为了吸引用户和广告主，中国大型网络视频公司斥巨资购买外国影视剧，但也面临着监管风险。

在不到两年时间里，搜狐、优酷土豆和百度已经花费10亿美元，购入欧美及韩国的影视剧。

尽管需要一段时间才能带来利润，上述企业都表示会继续投资。

关键是差异化。因为拥有更多最优质的内容，才能说服中国6.32亿网民继续使用视频流服务。网络视频公司的收入来自广告主，而后者主要按照视频网站的用户数量付费，用户则是浏览拥有优质内容的网站。

“你看到的是一场长久的消耗战，各家公司都抢着买最好看的内容，”北京迈博瑞咨询有限公司（Marbridge Consulting）执行董事马克·纳特金(Mark Natkin)说，“最终活下来的是少数‘巨人’，这之后他们才开始盈利。“

然而，分析师指出，中国当局正在将这个自由发展的行业置于监管之下，通过新的许可和数量限制来规范这个行业，为国内影视业的发展减少来自成熟国外媒体的竞争。

这也意味着当局能够用规章限制国外节目的数量，并删除被认为是”不健康的“网络内容，例如色情和淫秽内容。

据优酷网站数据，优酷土豆在海外剧目内容上处于领先，拥有1,451部美剧、英剧和韩剧。搜狐和腾讯的数量分别为509部和471部。

优酷土豆的视频内容成本今年前三季度同比上涨了15%；百度的视频内容成本，主要是爱奇艺视频网站，增长了2.5倍以上；搜狐的视频内容采购额上涨了42%。

这一战略正在奏效。

调研公司Forrester Research的分析师王小峰（音）表示，传统电视和网络视频平台之间存在竞争，对广告主而言，他们认为网络视频性价比更高，年轻人在网络上花费的时间已超过看电视的时间......这是一种全球化的趋势，广告预算正从电视流向网络。”

中国监管机构人为地隔开了中国市场与其他地区。

中国国家新闻出版广电总局今年9月表示，要求用于互联网等信息网络传播的境外影视剧必须依法取得许可证，并且单个网站年度引进播出境外影视剧的总量，不得超过上一年购买播出国产影视剧总量的30%。

搜狐表示，这意味着该公司必须买入更多的国产剧集，从而推高价格，或者是冒着减少流量和广告收入的风险，减少国外剧集的购买。（完）

编译：高良萍 发稿：王凤昌

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