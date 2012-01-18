中国将推广微博客实名制

香港机构投资者去年从传统基金撤资204亿美元--研究公司eVestment
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
路透北京1月18日电---中国国务院新闻办公室周三称，将扩大微博客用户实名制注册，从而更好地控制相关网站。
北京市政府去年12月出台新规，要求已开展微博客服务的网站应当自规定公布之日起三个月内，依照规定向市互联网信息内容主管部门申办有关手续，并对现有用户进行规范。其他城市随後效仿。
"现在这种注册是指在北京、上海、天津、广州、深圳进行试点，先试点取得经验，然後推广。"国新办主任王晨对记者表示。
"微博客有很强的社会动员能力，一方面确实可以反映社情民意，传播正面声音...同时也容易使一些非理性的声音和一些负面的舆论、有害的信息迅速传播。"
王晨指出，微博客新注册用户需要提供真实身份信息，老用户随後进行规范。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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