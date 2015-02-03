中国国家网信办要求网易就传播淫秽色情信息等问题进行整改

路透上海2月3日 - 中国国家互联网信息办公室（国家网信办）称，在2014年互联网新闻信息服务单位年检中，发现网易公司存在违法转载新闻信息、传播淫秽色情信息、传播谣言等问题。

去年12月，腾讯、百度等11家互联网公司因传播色情和暴力等内容遭到文化部处罚。

国家网信办周一晚在其网站上发布的声明中要求网易依据《互联网信息服务管理办法》、《互联网新闻信息服务管理规定》进行整改，加强内部管理。若整改不符合要求，或者整改期间继续出现违法行为的，将依法严肃查处；情节严重的，将依法停止其互联网新闻信息服务。

声明称，一些网站出于商业利益考虑，审核把关不严，不时传播淫秽色情信息、低俗信息等违法和不良信息，造谣传谣、敲诈勒索等违法行为也不断出现，破坏了正常的网络传播秩序，也侵犯了公共利益。

记者未能立即联系到网易就此置评。（完）

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