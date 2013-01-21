中国大力发展物联网指导意见将很快下发--消息

路透北京1月21日 - 物联网是继移动通信、互联网之后的第三次信息技术革命.据接近官方的消息人士透露,近期中国政府将很快下发《国务院关于推进我国物联网产业发展的指导意见》,加快布局和发展物联网产业.其后相关部门将陆续出台财税、金融、投资等扶持政策.

为促进物联网产业的发展,继国务院成立《无锡国家传感网创新示范区部际协调领导小组》之后,2012年8月底,国务院又批准成立了《物联网发展部际联席会议》机制,前者由工信部牵头,后者由发展改革委、工信部牵头.

"在国家层面,对物联网(即传感网)产业发展成立两个部际联系会议机制进行协调和推动,这在其他产业领域中从未出现过."消息人士称.

消息人士提到,指导意见指出,"十二五"时期,中国物联网产业发展的重点,力争在物联网感知识别、数据处理和信息服务等环节实现跨越式发展,并率先在工业、农业、环保、交通、电力、公共安全、物流、安全生产、医疗卫生等领域实现物联网示范应用,其中部分领域实现规模化应用.

路透尚未联络到工信部给予评论.

物联网(The Internet of things)是新一代信息技术的重要组成部分.它的核心和基础仍然是互联网,是在互联网基础上的延伸和扩展的网络.其用户端延伸和扩展到了任何物品与物品之间,进行信息交换和通信。

物联网产业发展与宽带建设、新一代信息建设、云技术、智慧城市、3D打印等领域发展紧密相连,是支撑和带动这些领域发展的支点与核心,是引领全球新兴产业发展的制高点.

国家发改委高新技术司副司长顾大伟去年底曾透露,由发改委和工信部会同有关部门共同起草的《关于推进物联网有序健康发展的指导意见》已经递交国务院,预计很快下发.

顾大伟表示,按照《指导意见》,发改委已与工信部等主管部门研究制定了推进物联网发展的10个专项行动计划,包括顶层设计、标准、技术研发的专项行动计划、应用推广计划、产业技术的行动计划、商业模式的行动计划、互联网安全保障的行动计划等.

据中国物联网研究发展中心主任此前介绍，2011年中国物联网产业的市场规模为2,632.6亿元人民币,同比增长42.5%,2012年的市场规模约为3,650亿元,同比增长38.6%.(完)

(发稿 沈燕; 审校 屈桂娟)

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