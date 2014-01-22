中国官媒称互联网访问异常不排除黑客攻击所致

路透上海1月22日 - 新华社报道称，中国周二出现的大范围互联网访问异常可能是因为根服务器遭到黑客攻击。

中国互联网络信息中心官方微博称，经初步评估，这是国内通用顶级域名的根解析出现问题所致。

当时中国国内网站域名解析不正常，很多访问请求被跳转到一个美国IP地址。该IP地址是美国一家名为DynamicInternetTechnology公司运营的一家网站。该公司出售专为中国用户定制的互联网翻墙服务，包括可复原被删除微博内容的产品。

Dynamic Internet Technology没有立即回应路透的置评要求。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。