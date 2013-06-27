去年中国互联网支付金额累计达830万亿元--新华

路透上海6月27日 - 中国支付清算协会周四发布的中国支付清算行业运行报告显示，去年银行共处理网上支付业务192亿笔，金额823万亿元；支付机构共处理互联网支付业务104.56亿笔，金额6.89万亿元。

新华社援引该报告称，中国支付服务市场参与者日趋丰富多样，已形成银行机构、特许支付清算机构和非金融支付服务机构多种类型的支付服务主体并存的局面。在197家非金融支付机构中，72家获准从事互联网支付业务，32家获准从事移动电话支付业务。

“ 中国互联网支付业务应用领域从网上购物、公共事业缴费等传统领域，逐步渗透到航空旅游、教育、基金理财、保险、社区服务、医疗卫生等行业或领域。”报告称。

报告认为，电子商务和信息技术的迅猛发展，为中国互联网支付行业的发展带来了新的机遇。助推了电子商务的繁荣及现代消费和支付理念的培育，满足了日益多样化、个性化的消费者支付需求。

而各类支付服务机构不仅在其特定的业务范围内发挥各自独特功能，而且相互补充、相互支撑，逐步形成了一个功能齐全、覆盖广泛的支付服务网络，不断延伸和扩展着传统上以银行为主的支付结算服务，为生活以及社会经济的发展提供了更加便捷、高效的支付服务。（完）

(发稿 谢衡; 审校 林高丽)

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