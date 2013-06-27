去年中国互联网支付金额累计达830万亿元--新华

中国3月外汇储备连两月回升 资本外流压力明显缓解（更新版）
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。
路透上海6月27日 - 中国支付清算协会周四发布的中国支付清算行业运行报告显示，去年银行共处理网上支付业务192亿笔，金额823万亿元；支付机构共处理互联网支付业务104.56亿笔，金额6.89万亿元。
新华社援引该报告称，中国支付服务市场参与者日趋丰富多样，已形成银行机构、特许支付清算机构和非金融支付服务机构多种类型的支付服务主体并存的局面。在197家非金融支付机构中，72家获准从事互联网支付业务，32家获准从事移动电话支付业务。
“ 中国互联网支付业务应用领域从网上购物、公共事业缴费等传统领域，逐步渗透到航空旅游、教育、基金理财、保险、社区服务、医疗卫生等行业或领域。”报告称。
报告认为，电子商务和信息技术的迅猛发展，为中国互联网支付行业的发展带来了新的机遇。助推了电子商务的繁荣及现代消费和支付理念的培育，满足了日益多样化、个性化的消费者支付需求。
而各类支付服务机构不仅在其特定的业务范围内发挥各自独特功能，而且相互补充、相互支撑，逐步形成了一个功能齐全、覆盖广泛的支付服务网络，不断延伸和扩展着传统上以银行为主的支付结算服务，为生活以及社会经济的发展提供了更加便捷、高效的支付服务。（完）
(发稿 谢衡; 审校 林高丽)
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路透北京/上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五微幅收升，终止之前连六日跌势，不过日内成交趋淡，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有实需购汇，但大行也在6.90元附近坚定维稳，推动人民币最终收升。
路透北京4月7日 - 中国国家外管局周五称，中国经济仍将继续保持平稳较快增长的态势，经常帐户顺差将继续保持在合理区间，跨境资本流动继续向着均衡状态收敛，人民币汇率市场化形成机制改革稳步推进，外汇储备规模可能进一步趋于稳定。