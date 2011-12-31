中国主要金融官网搜索置顶防钓鱼

“空饷门”持续发酵 菲永面临退选压力
路透巴黎2月6日 - 法国面临一周的政治不确定期。右翼总统候选人、前总理菲永因家人吃空饷丑闻，面临与日俱增的退选压力，而其所在阵营关于是否换人亦存在分歧。
路透上海12月30日电---中国政府正会同百度(BIDU.O)和搜狐(SOHU.O)等国内主要互联网搜索引擎及金融机构研究协商，防止网民遭受钓鱼攻击。
中国公安部周五称，将与国内10家主要互联网搜索引擎公司协商，将金融机构官网主页链接在搜索结果中突出显示，谨防网民误上钓鱼网站。
钓鱼攻击通常指用户被引诱到精心设计、与原始网站极为相似的钓鱼网站上，而後输入的用户名和密码遭到窃取。
公安部在其网站上称，通过协商，中国农业银行(601288.SS)和中国建设银行(601939.SS)等一些国内银行的官网，将在用户于搜索引擎中搜索相关关键字时，排名置顶，以降低用户遭钓鱼攻击的风险。
近期发生一系列个人数据泄漏事件，在网上引起很大反响，中国政府周三敦促加强网络安全。
官方媒体上月报导称，中国网民数量已达4.85亿，为世界最多。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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